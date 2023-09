snag는 '죽은 나무 (고목)' '강 위에 떨어진 나무 또는 나뭇가지'를 의미합니다. 강 위를 지나거나 길을 가는 도중에 나무에 부딪혔다는 것은 비유적으로 장애물을 만났다는 의미겠지요.

Getty Images Bank

South Korean electric vehicle battery majors’ plan to run more than 10 EV battery manufacturing plants in the US may hit a snag due to the looming union risk in the world’s third-largest EV market after Ultium Cells LLC’s agreement to hike wages by more than 20%.



Ultium and the United Auto Workers(UAW) have tentatively agreed to give raises of about 25% to workers at the battery manufacturing plant in Warren, Ohio, the US largest auto labor union announced on Thursday.



Ultium is an EV battery-making joint venture set up by South Korea’s largest EV battery maker LG Energy Solution Ltd. and US auto major General Motors Co. in the US. Although it is not disclosed, the hourly wage for the battery pack plant’s workers is expected to jump to $20.6 from the minimum $16.5 under the deal.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국 주요 전기차 배터리 회사들이 세계 3대 전기차 시장인 미국에서 10개 이상의 배터리 제조 공장을 운영하려는 계획은 난관에 봉착할 수도 있다. 얼티엄이 20% 이상 임금인상에 합의한 이후 노조 리스크가 생기고 있기 때문이다.얼티엄과 미국 최대 자동차 노조인 전미자동차노동조합(UAW)이 오하이오주 워런에 있는 배터리 제조 공장 근로자들의 임금을 약 25% 인상하기로 잠정 합의했다고 UAW가 목요일 발표했다.얼티엄은 국내 최대 전기차 배터리 제조사인 LG에너지솔루션과 미국 자동차 회사 제너럴모터스(GM)가 미국에 설립한 전기차 배터리 합작회사다. 공개되지는 않았지만 배터리 공장 근로자의 시간당 임금은 이번 합의에 따라 최저 16.5달러에서 20.6달러로 오를 것으로 예상된다.지난 몇 년간 급격한 물가상승으로 근로자들의 실질임금이 많이 줄어들었습니다. 이로 인해 임금인상은 국내외 기업들의 중요한 화두가 되고 있습니다. 최근 LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM)의 전기차 배터리 합작법인 얼티엄이 미국 오하이오 공장 근로자의 임금을 25% 인상하기로 잠정 합의했습니다. 이런 대폭적인 임금인상으로 현지 자동차 업체들과 합작해 미국 생산 공장을 추가로 짓고 생산 규모를 늘리려는 한국 배터리 업체들의 계획이 난관에 처할 수도 있다는 기사의 일부분입니다.예문 윗부분에 ‘난관에 봉착하다’라는 뜻으로, ‘hit a snag’라는 표현을 사용했습니다. snag는 ‘죽은 나무 (고목)’ ‘강 위에 떨어진 나무 또는 나뭇가지’를 의미합니다. ‘치다’라는 뜻의 hit과 ‘떨어진 나무’를 뜻하는 snag를 함께 써서 ‘나뭇가지 또는 나무를 쳤다’라는 의미죠. The raft hit a snag and flipped on the river(뗏목은 강 위에 떠 있는 나무에 걸려 뒤집혔다).강 위를 지나거나 길을 가는 도중에 나무에 부딪혔다는 것은 비유적으로 장애물을 만났다는 의미겠지요. 위 예문에서 쓰인 snag는 ‘곤란한 일’, ‘장애물’이라는 뜻입니다. Their talks hit a snag(그들의 회의는 난관에 부딪혔다). We have hit a snag with this project(우리는 이번 프로젝트에서 난관에 봉착했다).전혀 관련 없어 보이지만 snag는 옷감과 관련해서도 쓰입니다. 나무 몸통에서 밖으로 튀어나온 나뭇가지처럼 날카로운 부분에 걸려 니트에 ‘튀어나온 올’을 snag라고 합니다. 스타킹의 ‘올이 나갔다’는 의미로도 쓰입니다. You can fix a snag in your sweater with a pin(핀으로 네 스웨터에 있는 올을 집어넣을 수 있다). I got a snag in my stockings(내 스타킹의 올이 나갔다).