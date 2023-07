Track은 일반적으로 육상선수가 달리는 경주로, 기차가 다니는 선로를 뜻합니다.그런데 on과 track 사이에 관사 없이 on track으로 사용하면 비유적인 의미로 '계획대로, 예상대로 가고 있는' 이라는 뜻입니다.

HYBE hosts about 100 visitors per day on average at its headquarters, which occupies the entire 19 floors of the building, measuring 60,000 square meters in floor areas.



“We are the world’s top entertainment lifestyle platform based on music,” said the HYBE official. “The name of HYBE indicates connection, expansion and relationship. We designed our office with a focus on structure and function, rather than for interior decoration.”



HYBE is on track to grow as a multi-label music company through a string of acquisitions and startup investments. In 2021, it took over Ithaca Holdings, a US media company. Early this year, it acquired QC Media Holdings Co., a US-based hip-hop label.



“We are working on music and technology convergence to expand the boundaries of the music industry. It is now taking shape,” the HYBE official noted.



연면적 6만㎡에 달하는 건물 19층 전체를 사용하고 있는 하이브 본사에는 하루평균 100명 정도의 방문객이 찾는다.“우리는 음악을 기반으로 한 세계 최고의 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼”이라고 하이브 관계자가 말했다.“하이브라는 이름은 연결, 확장, 관계를 나타냅니다. 실내 장식보다는 구조와 기능에 중점을 두고 사무실을 설계했습니다.”하이브는 일련의 인수 및 스타트업 투자를 통해 멀티 레이블(여러 음반 회사를 가진) 음악 회사로 성장하고 있다. 2021년 미국 미디어 회사 이타카홀딩스를 인수했다.올해 초에는 미국 힙합 레이블 QC미디어홀딩스를 인수했다. 하이브 관계자는 “음악산업의 경계를 넓히기 위해 음악과 기술의 융합을 추진하고 있으며 이제 구체화되고 있다”고 말했다.BTS, 뉴진스 등 유명 아이돌 기획사 하이브에 대한 기사의 일부입니다. ‘계획대로 진행되고 있는’의 의미로 예문 중간에 ‘on track’이라는 구문이 사용됐습니다.Track은 영어 발음 그대로 우리가 흔히 쓰는 단어입니다. 육상경기에서 선수들이 각각 달릴 수 있도록 운동장에 그어진 경주로를 트랙이라고 하죠. Athletes are running on the track(선수들이 경주로에서 달리고 있다). 기차가 달리는 선로를 뜻하기도 합니다. The train is on track 9(그 기차는 9번 선로에 있다).그런데 on과 track 사이에 관사 a/an 또는 the 없이 on track으로 사용하면 비유적인 의미가 됩니다. 줄이 그어져 있는 곳 트랙 위로 달리는 것처럼 ‘계획대로, 예상대로 가고 있는’이라는 뜻입니다. 목표를 이루기 위한 궤도에서 잘 달리고 있다는 의미겠죠. They’re on track to make record profits(사상 최고의 이익을 달성할 예정이다).On track 뒤에 to 대신 for를 넣어도 됩니다. The amusement park is on track for a record year with more than 5 million visitors(그 놀이공원은 방문자가 5백만 명 넘는 사상 최고의 기록을 세울 것이다).실수나 실패 뒤에 또는 그만뒀던 일을 다시 시작하는 경우에 back on track으로 표현할 수 있습니다. With the help of her parents, she’s finally back on track(부모님의 도움으로 그녀는 마침내 정상적인 삶으로 돌아왔다).반대로 계획대로 진행되지 않을 때는 궤도에서 이탈한 것이니까 off track으로 표현하면 됩니다. The company is off track for reaching the goal(그 회사의 목표 달성이 계획대로 진행되고 있지 않다).