aware는 단순히 '알고 있다' '자각하고 있다'와는 뉘앙스가 살짝 다릅니다. 주로 다가올 위험, 문제점에 대한 것을 '알고 있다' '알려주다'라는 의미로 사용됩니다. aware에서 파생된 다른 단어로 beware, wary, watchful이 있습니다.

The EU parliament passed a new law on June 14 that requires smartphones to come with batteries that can be easily replaced by the user. The law isn’t specific to mobile phones but covers various types of batteries, including those in laptops and other portable devices.



The new rules, albeit undecided on the exact implementation timing, will affect the design, production and waste management of almost all types of batteries sold in the EU.



Apple, the world’s No. 1 premium smartphone maker, has been manufacturing iPhones with integrated batteries since 2007 and Samsung, the largest mobile phone maker by volume, has done so with its Galaxy series of smartphones since 2015.



"We are aware of the provisions related to battery detachment. We’re closely monitoring the situation. We’ll respond accordingly,” said a Samsung official.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

유럽의회는 6월 14일 스마트폰에 사용자가 쉽게 교체할 수 있는 배터리를 함께 제공하도록 요구하는 새로운 법안을 통과시켰다. 이 법은 휴대폰에만 국한되지 않고 노트북 및 기타 휴대용 장치에 포함된 배터리를 포함해 다양한 유형의 배터리에 적용된다.정확한 시행 시기는 미정이지만 새로운 규정은 EU에서 판매되는 거의 모든 유형의 배터리 설계, 생산 및 폐기물 관리에 영향을 미칠 것이다.세계 1위 프리미엄 스마트폰 제조사인 애플은 2007년부터 배터리 일체형 아이폰을 생산해왔으며, 세계 최대 휴대폰 제조사인 삼성은 2015년부터 배터리 일체형 갤럭시 스마트폰을 생산하고 있다.삼성전자 관계자는 “배터리 탈착 관련 조항을 인지하고 있다. 상황을 예의주시하고 있다. 그에 따라 대응하겠다”고 말했다.기후 변화에 대한 우려가 커지면서 친환경 제품, 제품 재활용에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 오늘 예문은 지난 6월 유럽의회가 휴대폰과 각종 휴대용 기기에 부착된 배터리를 사용자가 직접 교체해 사용할 수 있는 제품을 만들도록 하는 새로운 법안을 통과시켰다는 기사의 일부입니다.‘인지하고 있다’는 의미로 예문 뒷부분에 aware of라는 구문이 사용됐습니다. be aware of는 어떤 문제나 상황에 대해 알고 있다, 지켜보고 있다는 의미입니다. know about, conscious of와 같은 의미입니다.그러나 aware는 단순히 ‘알고 있다’ ‘자각하고 있다’와는 뉘앙스가 살짝 다릅니다. 주로 다가올 위험, 문제점에 대한 것을 ‘알고 있다’ ‘알려주다’라는 의미로 사용됩니다. We are aware of the risks(우리는 그러한 위험을 인지하고 있다). Someone made you aware of the problem(누군가 너에게 그 문제에 대해 알려줬다).aware에서 파생된 다른 단어로 beware, wary, watchful이 있습니다. Beware of(주의하다), wary of(조심하는), watchful of(지켜보는) 등으로 쓰입니다.aware 뒤에 전치사 of 대신 접속사 that을 사용할 수 있습니다. We were aware that some people are getting frustrated(몇몇 사람들이 절망하고 있다는 것을 우리는 알고 있다).‘잘 알고 있다’고 말하고 싶으면 aware에 앞에 well, very를 붙이면 됩니다. We are well aware of your position(우리는 네 입장을 잘 알고 있다).unaware는 ‘모르고 있다’ ‘자각하고 있지 못하다’란 뜻이죠. Some residents remain unaware of the dangers(몇몇 입주민은 여전히 위험을 인지하지 못하고 있다).