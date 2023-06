shy는 일반적으로 '부끄러운' '소심한'의 의미로 쓰입니다.그런데 shy of 뒤에 숫자나 양을 나타내는 명사가 쓰이면 '약간 부족한'의 뜻이 됩니다.

The IONIQ 5 robotaxi, based on Hyundai Motor Co.’s all-electric crossover, will launch its first fully driverless service for public passengers later this year, said the chief executive of Motional Inc., a joint venture between Hyundai and Aptiv PLC.



The robotaxi service with Level 4 self-driving capabilities will first be offered in Las Vegas. At Level 4, a vehicle can drive itself under limited conditions and does not require safety operators in the front seat. It is just shy of Level 5, which enables fully automated driving.



“This is the year when Motional’s IONIQ 5 robotaxi goes fully driverless,” Motional CEO Karl Lagnemma told The Korea Economic Daily in a recent written interview. Motional has been offering a pilot robotaxi service with Hyundai’s IONIQ 5 on public roads in Las Vegas since 2018.



김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

현대자동차와 앱티브의 합작 회사 모셔널의 CEO는 현대차의 전기차를 기반으로 만든 IONIQ 5 로보택시가 올해 말 대중 승객을 대상으로 첫 무인 주행 서비스를 시작할 것이라고 말했다.레벨 4 자율주행 기능을 갖춘 로보택시 서비스는 라스베이거스에서 먼저 제공될 예정이다. 레벨 4 자율주행차는 제한된 조건에서 차량 스스로 운전할 수 있으며 앞 좌석에 안전 요원이 탑승할 필요가 없다. 완전 자율주행이 가능한, 즉 모든 조건에서 사람의 개입이 전혀 필요 없는 자율 주행 기술인 레벨 5에 조금 못 미친다.모셔널의 칼 라그네마 CEO는 최근 한국경제신문과의 서면 인터뷰에서 “올해는 모셔널의 IONIQ 5 로보택시가 완전 무인 주행을 시작하는 해”라고 말했다. 모셔널은 2018년부터 라스베이거스 공공 도로에서 현대차의 아이오닉 5 무인 로보택시 시범 서비스를 제공하고 있다.현대차와 미국 자율주행 기술기업 앱티브가 공동 설립한 회사 모셔널이 올해 말 처음으로 IONIQ 5 로보택시로 라스베이거스에서 무인 택시 서비스를 공식적으로 시작한다는 기사의 일부입니다. 로보택시는 ‘로봇공학’과 ‘택시’를 합친 합성어로 무인 택시 또는 자율주행 택시를 뜻합니다.‘부족한’의 의미로 예문 중간에 shy of라는 구문이 사용됐습니다. shy는 일반적으로 ‘부끄러운’ ‘소심한’의 의미로 쓰입니다. I was shy of them at first(나는 처음에 그 사람들이 두려웠다). The singer has never been shy of publicity(그 가수는 세상의 관심을 두려워한 적이 없다).그런데 shy of 뒤에 숫자나 양을 나타내는 명사가 쓰이면 ‘약간 부족한’의 뜻이 됩니다. slightly less than something의 뜻이지요. 부끄럽거나 겁이 많아 근처에 갔지만 결국 목표 지점까지 도달하지 못했다는 비유적 의미도 있습니다. The bill was four votes shy of a majority(그 법안은 4표가 모자라 과반 획득에 실패했다). He died two days shy of his 95th birthday(그는 95세 생일 이틀 전에 사망했다).근소한 차이를 더 강조하고 싶으면 앞에 just를 붙이면 됩니다. They scored just shy of five goals last year(작년에 비해 겨우 다섯 골 부족했다). A high-school dropout rate is just shy of 50%(고등학교 자퇴율은 50%에 다소 못 미친다).