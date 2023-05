pinch는 손가락으로 '꼬집다'의 의미입니다. 비유적인 뜻으로도 많이 사용되는 pinch는 경제적, 금전적 어려움을 의미합니다.

Inflation has hit almost every corner of the real economy in South Korea and the country’s popular summer dessert bingsu is no exception, with its price set to rise about 30% on-year this year.



Bingsu, sometimes written bingsoo, is a milk-based Korean-style shaved ice dessert with various sweet toppings like diced fruit, condensed syrup, red beans and ice cream. It is very popular on the peninsula, especially in summer.



The retail industry expects that the higher price tags of bingsu will not stop consumers’ love for the ice dessert as some people are willing to luxuriate their life with little things, while cutting back their spending in general after feeling the pinch of inflation.



The Korean-style shaved sweet ice dessert has for years been picked as one of the must-eat foods by foreigners traveling to Korea.



인플레이션은 한국 실물경제 곳곳에 충격을 줬고, 한국에서 인기있는 여름 디저트 빙수도 예외는 아니다. 올해 빙수 가격은 약 30% 인상될 예정이다.영어로 bingsoo라고도 표기되는 빙수는 간 얼음에 우유를 넣고 그 위에 잘게 썬 과일, 연유, 팥, 아이스크림 같은 다양한 종류의 달콤한 토핑을 얹은 한국식 디저트로, 특히 여름에 인기가 많다.유통업계에서는 빙수 가격 인상이 소비자들의 빙수 사랑을 막지 못할 것으로 예상한다.인플레이션 충격으로 소비자들은 전반적인 지출을 줄이지만 소소한 것으로 사치를 부리는 사람들이 있기 때문이다.한국식 빙수는 수년째 한국을 여행하는 외국인들이 꼭 먹어봐야 하는 음식 중 하나로 꼽혔다.빙수는 우리나라에서 인기있는 여름 간식이죠. 인플레이션으로 경제 전반에 걸쳐 물가가 많이 오르고 있는데요. 일부 고급 식당에서 올해 빙수 가격을 급격히 올릴 예정이라는 기사의 일부입니다.‘어려움을 느끼다’라는 의미로 예문 뒷부분에 feel the pinch라는 구문이 사용됐습니다. pinch는 손가락으로 ‘꼬집다’의 의미입니다. 동사로 사용될 경우 He pinched me on the arm(그가 내 팔을 꼬집었다), 같은 의미로 pinch가 명사로 사용될 때 He gave me a pinch on the arm으로 표현합니다.비유적인 뜻으로도 많이 사용되는 pinch는 경제적, 금전적 어려움을 의미합니다. 즉 ‘돈이 부족해서 겪는 어려움’ 또는 ‘높은 비용을 지불해서 겪는 어려움’을 뜻합니다. Consumers are spending less and companies are feeling the pinch(소비자들이 예전보다 돈을 적게 쓰면서 회사들은 경제적 타격을 입었다).We are starting to feel the pinch of high fuel costs(높은 연료 가격으로 우리는 어려움을 겪기 시작했다). 여기서 feel the pinch를 suffer from something 구문으로 대체해 We are starting to suffer from high fuel costs로 표현할 수 있습니다.pinch의 동의어로 squeeze가 있습니다. squeeze도 손가락으로 ‘꼬집다’ ‘재정적으로 압박하다’란 의미입니다. The housing industry is feeling the squeeze of higher interest rates(주택 산업은 고금리로 어려움을 겪고 있다).