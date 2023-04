unwavering은 ‘흔들리다’ ‘불안하다’라는 의미의 형용사 wavering에 접두사 un을 붙여 정반대인 ‘변함없는’ ‘확고한’의 뜻이 됐습니다. 의심 없는 확고한 신뢰, 확신을 뜻합니다.

Rolex watches are now the latest object of South Korea’s unwavering love for luxury goods. The high demand and limited supply of Rolex watches are driving drastic price hikes of the products in the secondhand market.



In short, secondhand watches of the Swiss watchmaker’s most popular models are traded at more than double the retail prices of new products. Even the less popular models in the Submariner lineup are seeing additional premiums of about 5 million to 15 million won($4,300-$12,800) apiece from the retail price.



“The prices of virtually all Rolex models have been moving up consistently over the past three or four months, setting new records,” said a secondhand luxury watch trader.



While the big fashion and jewelry brands such as Chanel, Hermes, Tiffany & Co. and recently Chaumet have enchanted female consumers in the country, Rolex has become the must-get brand among male consumers.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

롤렉스 시계는 한국인들의 변함없는 명품 사랑의 새로운 대상이 되었다. 높은 수요와 제한된 공급으로 중고 시장에서 롤렉스 시계 가격이 급격히 오르고 있다.요컨대 스위스 시계회사인 롤렉스의 가장 인기 있는 모델의 중고 가격은 신제품 소매가의 두 배 이상으로 거래되고 있다. 심지어 롤렉스 ‘서브마리너’ 브랜드 시계 중 인기가 덜한 제품들도 중고 시장에서 소매가에 500만~1500만원의 웃돈을 주고 구입해야 할 정도가 되었다.중고 명품시계 상인은 “거의 모든 롤렉스 시계 가격이 지난 3~4개월 동안 지속적으로 올라 신고가를 기록했다”고 말했다.샤넬, 에르메스, 티파니, 그리고 최근 쇼메와 같은 대형 패션 및 보석 브랜드가 국내 여성 소비자들을 매료시켰다면, 롤렉스는 남성 소비자 사이에서 꼭 소장해야 할 브랜드가 되었다.꾸준한 경제 성장과 함께 한국은 세계 10위 명품 시장으로 성장했습니다. 늘어나는 명품 소비와 한정된 수량으로 명품이 중고 시장에서 소매가격보다 더 높은 가격에 팔리곤 합니다.‘변함없는 사랑’의 의미로 예문에서 unwavering이라는 단어가 사용됐습니다. unwavering은 ‘흔들리다’ ‘불안하다’라는 의미의 형용사 wavering에 접두사 un을 붙여 정반대인 ‘변함없는’ ‘확고한’의 뜻이 됐습니다. 접두사로 un이 쓰이면 부정적인 단어가 되는 경우가 많지만 unwavering은 긍정적인 의미로 주로 사용됩니다. ‘흔들리지 않는 믿음을 갖다(have unwavering faith)’처럼 의심 없는 확고한 신뢰, 확신을 뜻합니다.주로 마음의 상태, 심리를 표현할 때 사용되는 형용사입니다. (an) unwavering support for her family(가족에 대한 변함없는 지지). (an) unwavering commitment to public education (공교육에 대한 확고한 헌신). 부정관사(a/an)와 함께 사용하기도 하고, 부정관사 없이도 사용됩니다. 동의어로는 strong, firm, steady, resolute 등이 있습니다.도널드 트럼프 전 미국 대통령에 대한 공화당원들의 꾸준한 지지를 설명한 기사에서도 사용됐네요. Donald Trump claims unwavering Republican support for his stance(도널드 트럼프는 공화당원들이 그의 입장에 변함없는 지지를 보인다고 주장한다).