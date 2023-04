사람을 대상으로 sound somebody out이라고 하면 속마음을 알아보려고 노력한다는 뜻이 됩니다. 마음속 소리(sound)를 밖으로(out) 끄집어내겠다는 의미죠.

Getty Images Bank

Samsung Pay boasts 16 million active users, more than one-third of South Korea’s population.



Its move comes as Samsung Pay’s contracts with credit card firms participating in its mobile payment platform are coming due later this year.



“Ahead of the contract expiration, Samsung Electronics is sounding out credit card companies about charging a fixed rate fee per transaction as Apple does,” said one of the credit card industry sources. In that regard, a Samsung Electronics official said it is open to all possible options, but has not yet finalized a decision.



To verify the user’s identity, Samsung Pay charges a 5-10 won fee. But the money goes to the verification service providers.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

삼성페이는 국내 활성 사용자 수 1600만 명을 자랑한다. 대한민국 인구의 3분의 1이 넘는 규모다.삼성페이 플랫폼에 참여하고 있는 각 카드사와 삼성페이의 재계약 시점은 올해 하반기로 예정돼 있다.카드업계 한 관계자는 “계약 만기를 앞두고 삼성전자가 애플페이처럼 삼성페이도 결제 건당 정률 수수료를 카드사에 부과하는 가능성을 타진하고 있다”고 전했다. 이와 관련해 삼성전자 관계자는 아직 정해진 것은 없지만 모든 가능성을 열어두고 검토하고 있다고 말했다.삼성페이는 사용자 신원을 확인하기 위해 5~10원의 수수료를 부과한다. 하지만 이 돈은 삼성이 아니라 보안 인증업체에 돌아간다.애플페이가 지난달 21일 한국에서 서비스를 시작했습니다. 애플페이는 신용카드사에 결제 수수료를 부과합니다. 그동안 이런 수수료를 물리지 않았던 삼성페이가 맞대응 차원에서 애플과 마찬가지로 카드사에 수수료를 요구할지 관심이 모아진다는 내용의 기사입니다.삼성이 이런 방침을 적용할지를 두고 카드사를 상대로 의사를 타진해본다는 의미로 예문에서는 sound out이 사용됐습니다. sound를 동사로 사용해서 뒤에 out을 붙이면 크게 두 가지 뜻이 됩니다. 우선은 ‘말하다’입니다. Can the child sound out this complicated word?(그 어린이가 이런 복잡한 단어를 말할 수 있을까?) 단순히 소리내서 말한다기보다 의미를 이해하고 분명하게 또박또박 말한다는 뉘앙스가 있지요.사람을 대상으로 sound somebody out이라고 하면 속마음을 알아보려고 노력한다는 뜻이 됩니다. 마음속 소리(sound)를 밖으로(out) 끄집어내겠다는 의미죠. 상대방의 속뜻이 어떤지 알아보려면 직접 물어볼 수도 있고 주변을 통해 간접적으로 파악할 수도 있겠지요. 두 가지 모두 sound out으로 표현할 수 있습니다(try to find out the opinions of someone by asking questions or in an indirect way).I don’t know what Minsoo thinks about your suggestion, but I will sound him out(너의 제안을 민수가 어떻게 생각하는지 모르겠네. 속내가 무엇인지 한번 알아봐야겠어).어떤 정보를 얻기 위해 주변에 수소문하면서 물어보는 경우는 ask around라는 표현을 씁니다. I asked around, but nobody had seen him for days(주변 사람들에게 물어봤지만 아무도 며칠 동안 그를 못 봤다는군).