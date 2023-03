구름 가장자리로 은색 빛이 비친다는 건 언젠가는 구름 뒤에 숨어 있는 태양이 모습을 드러낼 것이란 희망의 조짐이지요. 따라서 silver lining은 bright side 또는 positive side와 같은 뜻입니다.

The semiconductor industry is reeling from a chip supply glut amid a broader global economic slowdown. However, as the saying goes, every cloud has a silver lining. In this case, it’s chip designers who are in high demand at a time when some chipmakers are considering an output cut or layoffs.



According to industry sources on Friday, ADTechnology Co., a South Korean chip design company, plans to hire about 100 chip designers by the end of this year.



Other Korean chip design houses such as Gaonchips Co., CoAsia and SEMIFIVE are also planning on hiring at least 50 design experts, respectively, to meet growing demand from their clients, or foundry players. ASICLAND Co., another domestic system-on-a-chip (SoC) design firm, will recruit 100 designers.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

반도체 산업계는 경기 위축 속에 공급 과잉으로 어려움을 겪고 있다. 하지만 속담에도 있듯 어떤 구름이어도 가장자리는 은색으로 빛나는 법이다. 일부 반도체 제조회사들은 생산 감축이나 일시 해고 등을 고민하는 반면 수요가 늘고 있는 반도체 디자인 회사들이 이런 경우에 해당할 것이다.업계에 따르면 반도체 디자인하우스인 에이디테크놀로지는 올해 말까지 100여 명을 신규 채용할 계획이다.가온칩스, 코아시아, 세미파이브 등 다른 디자인하우스들도 고객 회사인 파운드리 업체들로부터 수요가 늘어남에 따라 회사별로 최소 50명의 인력을 충원할 방침이다. SoC(시스템 온 칩) 디자인 회사인 에이직랜드는 약 100명을 뽑을 계획이다.반도체 산업을 다루는 기사를 보면 foundry나 fabless란 단어가 자주 나옵니다. foundry는 반도체 생산을 대신 해주는 위탁생산 업체를, fabless는 반도체 설계만 전문으로 하는 회사를 말합니다. 오늘 예문에 나오는 디자인하우스는 그 중간에 있는 회사입니다. foundry 회사가 fabless로부터 넘겨받은 설계도를 바탕으로 반도체를 제작할 때 그 공정에 맞는 각종 기술을 지원하는 기업을 총칭하는 용어입니다.반도체 생산업체들은 최근 어려움을 겪고 있지만 이런 디자인하우스들은 인력이 부족할 정도로 호황을 누리고 있다는 내용의 기사입니다. 힘든 상황에서도 희망을 찾을 수 있다는 뜻의 영어 격언, Every cloud has a silver lining을 문장에서 사용했습니다. 구름 가장자리로 은색 빛이 비친다는 건 언젠가는 구름 뒤에 숨어 있는 태양이 모습을 드러낼 것이란 희망의 조짐이지요. 따라서 silver lining은 bright side 또는 positive side와 같은 뜻입니다.There could be a silver lining to getting laid off -- you might find a job you really like!(해고를 당하긴 했지만 긍정적인 측면도 있어. 네가 정말로 하고 싶은 일을 이참에 찾아보는 거야!)회계 용어인 차변(debit)과 대변(credit)에서 나온 표현도 있습니다. on the credit side는 좋은 점을 뜻합니다. 자본이 늘어나거나 수익이 증가하는 것을 credit 항목에 기록하는 것에서 유래했습니다. On the credit side, the restaurant offers a wide range of choices(그 식당의 좋은 점은 메뉴 선택의 폭이 넓다는 것이지).