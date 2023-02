double down은 카드 게임인 블랙잭(blackjack) 용어입니다. 판 돈을 두 배로 올리는 것이지요.주식시장에서 대형 우량주를 뜻하는 blue chip도 카지노 포커게임에서 나온 말입니다.

게티이미지뱅크

China is both the world’s largest semiconductor market and Korea’s biggest trade partner. As sales shortfalls at chip giants Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. and others can attest, being a top US ally is proving very expensive.



Of course, Korea Inc. is also reeling over a US law passed in August to limit $7,500 tax credits for electric vehicles to those assembled inside North America. It generated new headwinds for Hyundai Motor Co. and Kia Corp., which make EVs in Korea and export them overseas.



Yet Biden’s Feb. 8 State of the Union signaled a sharper pivot toward restoring America’s role as manufacturing power. As he stressed “build more, and build it here,” Biden doubled down on a “buy America” industrial policy that put allies in Seoul and Tokyo in a tough spot.



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

중국은 세계에서 가장 큰 반도체 시장이면서 동시에 한국의 최대 교역국이다. 미국의 동맹국 순위에서 맨 윗자리를 차지하는 데 얼마나 많은 비용이 드는지는 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 매출 감소를 보면 알 수 있다.‘주식회사 대한민국’은 미국 정부가 지난해 8월 북미에서 조립된 전기차에 한해 최대 7500달러의 세액공제 혜택을 주는 내용의 법안을 통과시킨 영향으로 비틀거리고 있다. 특히 한국에서 전기차를 만들어 해외로 수출하는 현대차와 기아가 어려움을 겪고 있다.지난 8일 국정연설에서 바이든 대통령은 미국을 제조업 강국으로 되돌리겠다는 확실한 방향 전환을 제시했다. 그가 “더 많이 만들되, 여기서 만들라”고 강조한 것처럼 바이든은 서울과 도쿄를 궁지로 몰아넣는 ‘바이 아메리카’ 정책을 강하게 밀어붙이고 있다.한자어에는 바둑 용어에서 유래한 말이 많습니다. 호구, 승부수, 자충수, 묘수, 정석, 포석, 대마불사 등 잠깐만 생각해봐도 많은 단어가 떠오를 겁니다.영어에는 카지노 용어에서 비롯된 표현이 많이 있습니다. 예문 마지막 문장에 나오는 double down은 카드 게임인 블랙잭(blackjack) 용어입니다. 판 돈을 두 배로 올리는 것이지요. 여기서 유래해 비유적으로 ‘(노력이나 힘을) 배가하다’ ‘전력을 다하다’ 등과 같은 뜻으로 쓰입니다.The president made clear that he intends to double down the government's involvement in the war overseas(대통령은 해외에서의 전쟁에 더 적극적으로 개입할 의사가 있음을 분명히 밝혔다). 위 기사처럼 double down on something의 형태로도 많이 사용합니다. She wanted him to give it up, but he instead chose to double down on his business(그녀는 그가 사업을 그만두기를 바랐지만, 그는 오히려 더 확장하기로 했다).주식시장에서 대형 우량주를 뜻하는 blue chip도 카지노 포커게임에서 나온 말입니다. 돈 대신 사용하는 칩의 색깔 흰색, 빨간색, 파란색 가운데 파란색 칩이 가장 가격이 높은 데서 유래한 것이지요. 속마음을 알 수 없는 무표정한 얼굴을 뜻하는 poker face도 있군요.