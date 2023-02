관용어 the lion's share는 '가장 많은 몫'이나 '가장 중요한 부분'을 뜻합니다.창세기에서 유래한 Benjamin's portion(또는 mess)도 같은 뜻입니다.

Getty Images Bank

South Korea’s venture capital investment last year fell more than 10% from a year ago due to the economic downturn caused by a series of global rate hikes, but the annual investment volume is still the second largest ever.



According to the Ministry of SMEs and Startups on Sunday, domestic venture capital investment last year amounted to 6.7 trillion won ($5.4 billion). The figure is down 11.9% from 2021 when it logged a record high of 7.6 trillion won, but still the second-largest annual capital investment volume after 2021.



By industry, information and communications technology (ICT) services, distribution and services, and bio and medical care took the lion’s share of 70.5% of the total investment. In particular, ICT services attracted the highest amount of 2.3 trillion won, down 3.2% from a year ago, followed by distribution and services with 1.3 trillion won (down 9.8% year-on-year).



해설

박해영 The Korea Economic Daily Global Edition 편집장

한국의 작년 벤처 투자액이 세계적인 금리 인상 움직임에 따른 경기 둔화로 1년 전보다 10% 이상 감소했다. 하지만 역대로는 두 번째로 큰 규모를 기록했다.중소벤처기업부에 따르면 지난해 국내 벤처기업에 투자된 자금은 6조7000억원으로 집계됐다. 사상 최대 규모였던 2021년의 7조6000억원과 비교하면 11.9% 감소한 수치다. 그러나 연간 액수 규모로는 2021년에 이어 두 번째로 많았다.업종별로 보면 정보통신기술(ICT) 서비스와 유통 서비스, 바이오·의료 분야 등 3개 부문이 전체의 70.5%를 차지해 가장 많은 자금을 끌어모았다. 구체적으로 ICT 서비스로는 1년 전보다 3.2% 줄어든 2조3000억원, 유통 서비스로는 9.8% 감소한 1조3000억원의 투자금이 유입됐다.사자가 여우, 자칼, 늑대와 함께 사냥을 나갔다가 사슴을 발견하고 잡는 데 성공합니다. 사냥한 사슴을 4등분한 뒤 사자는 이렇게 말하지요. “첫 번째 조각은 맹수의 왕(king of beasts)인 내가 가져야 하고, 둘째 조각은 판결자(arbiter)로서 나의 몫이고, 세 번째 조각은 내가 사슴을 잘 추격했으니(my part in the chase) 내 것이고, 마지막 조각은 누가 감히 그 위에 발을 얹어 놓을지(which of you will dare to lay a paw upon it) 보고 싶구먼.” 이솝우화 ‘사자의 몫(The Lion’s Share)’에 나오는 대목입니다. 한 사람이 성과물을 독차지하려고 욕심내는 걸 풍자한 것이지요.관용어 the lion’s share는 ‘가장 많은 몫’이나 ‘가장 중요한 부분’을 뜻합니다. As usual, uncle Bob took the lion’s share of the cake(늘 그렇듯이 밥 삼촌이 케이크를 가장 많이 먹었어).이솝우화처럼 꼭 부정적으로 쓰이는 것은 아닙니다. 위 예문에서는 정보통신기술, 유통, 바이오 산업이 벤처 투자금의 대부분을 끌어들였다는 소식을 전하면서 이 표현을 썼습니다.성서 창세기에서 유래한 Benjamin’s portion(또는 mess)도 같은 뜻입니다. Jacob(야곱)이 막내아들 Benjamin에게 식사 자리에서 다른 형제들의 다섯 배나 되는 많은 음식을 줬다는 데서 유래한 표현입니다.