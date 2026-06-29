[수능에 나오는 경제·금융] 물가 빼면 실질, 넣으면 명목…GDP 헷갈리는 이유

명목·실질의 개념

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지난 9일 한국은행은 1분기 명목 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 10.5% 증가했다고 발표했다. 1차 오일쇼크 이후 중동 건설 붐을 타고 초고속 성장을 이룬 1976년 1분기(13.0%) 후 최고치다. 전년 동기 대비로는 17.1% 급증했다. 물가 변수를 제거한 뒤 생산량 변동만 나타내는 실질 GDP와 달리 명목 GDP는 제품·서비스 가격 변동 폭까지 반영한 수치다. 최근 반도체 공급 부족으로 수출 가격이 급등해 명목 GDP가 많이 늘어난 것으로 풀이된다. 1분기 실질 국민총소득(GNI)도 전 분기 대비 9.2% 급증해 통계 작성 이후 사상 최고 증가율을 기록했다. 올해 1인당 GNI가 4만달러에 근접할 것이라는 전망이 나온다.



-2026년 6월 10일자 한국경제신문-



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지난 1분기 한국의 명목 GDP가 10% 넘게 성장하며 50년 만에 최고 증가율을 기록했다는 기사입니다. 흥미로운 점은 실질 GDP 성장률이 1.8%에 그쳤는데도 명목 GDP는 그보다 여섯 배 가까이 뛰었다는 사실입니다. 대부분의 성장률은 실질 기준으로 발표됩니다. 하지만 이번에는 왜 명목 GDP가 주목받았을까요? 경제학에서 말하는 명목과 실질은 무엇이 다르며, 두 지표가 크게 엇갈릴 때는 어떤 의미를 갖는지 알아보겠습니다.경제학에서 명목 변수와 실질 변수를 가르는 가장 중요한 기준은 물가입니다. 명목 GDP는 해당 연도의 생산량에 해당 연도의 가격을 곱해 계산합니다. 반면 실질 GDP는 해당 연도의 생산량에 기준연도의 가격을 적용합니다. 가격 변동의 영향을 제거하고 생산량 변화만 측정합니다. 자동차만 생산하는 A국은 지난해 자동차 10대를 생산해 대당 1000만원에 판매했습니다. GDP는 1억원입니다. 올해도 자동차 생산량은 똑같이 10대인데, 가격이 대당 2000만원으로 올랐습니다. 올해 명목 GDP는 2억원으로 두 배가 되지만, 실질 GDP는 지난해 가격인 1000만원을 적용하기 때문에 여전히 1억원입니다.경제학자들은 경제가 실제로 얼마나 성장했는지를 분석할 때 주로 실질 GDP를 활용합니다. 생산량은 그대로거나 혹은 줄었는데 물가만 오른 것을 경제성장으로 착각할 수 있어서입니다. 우리가 경제성장률을 이야기할 때 특별한 언급이 없다면 대부분 실질성장률을 의미합니다. 그런데 이번에는 명목 GDP가 이례적으로 주목받았습니다. 그 이유는 단순한 물가상승이 아니라 한국의 반도체 수출 경쟁력과 관련 있기 때문입니다.최근 인공지능(AI) 산업 확대로 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 수요가 공급을 웃돌면서 반도체 가격도 크게 뛰었습니다. 한국은 세계적 메모리 반도체 생산국인 만큼 그에 따른 혜택을 직접 받았습니다. 반도체 생산량 증가도 있었지만, 그보다 반도체 한 개를 팔 때 받을 수 있는 가격이 훨씬 더 많이 올랐습니다. 생산량 증가보다 가격 상승효과가 더 컸던 것입니다. 가격 상승분이 명목 GDP에 반영되면서 실질 GDP와 명목 GDP 사이의 괴리가 커졌습니다.이번 사례는 명목 지표가 갖는 의미를 다시 생각하게 합니다. 경제학은 일반적으로 실질 변수를 더 중요하게 다루지만, 명목 변수 역시 중요한 정보를 담고 있습니다. 특히 수출 가격 상승으로 기업의 매출과 국가 경제 규모가 커지는 상황에서는 명목 GDP가 경제 현실을 보여주는 유용한 지표가 될 수 있습니다. 이번 발표에서 또 눈길을 끈 지표는 실질 국민총소득(GNI)입니다. GNI는 흔히 국민의 주머니 사정을 보여주는 지표로 불립니다. 국민이 실제로 벌어들인 소득을 뜻하기 때문입니다. 실질 GNI는 전 분기 대비 9.2% 증가해 통계 작성 이후 가장 높은 증가율을 기록했습니다.실질 GDP가 크게 늘지 않았는데도 실질 GNI가 급증한 이유는 교역조건이 개선됐기 때문입니다. 교역조건은 수출품 가격을 수입품 가격으로 나눈 값입니다. 우리가 수출하는 제품 가격이 수입하는 제품 가격보다 더 많이 올랐다는 뜻이죠. 같은 양의 반도체를 수출하고도 이전보다 더 많은 제품을 수입 가능하게 된 겁니다. 최근 반도체 가격 상승은 이런 효과를 가져왔습니다. 비싸진 반도체를 팔아 더 많은 수입품을 구매할 수 있게 되면서 국민의 실질소득도 함께 증가했습니다.1. 1976년 1분기에 명목 GDP가 급증한 이유를 알아보자.2. 반도체 가격이 오를 동안 생산량도 그만큼 늘었을지 생각해보자.3. 교역조건 개선이 국민의 구매력에 미치는 영향을 정리해보자.