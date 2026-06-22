일론 머스크 주식은 '1주=10표'라고? 머스크가 경영권 지키는 치트키 [테샛 공부합시다]

시사 경제용어 따라잡기



차등의결권

최대주주나 경영진이 실제 보유 지분보다 많은 의결권을 행사할 수 있도록 하는 제도다. 차등의결권은 창업주가 지분율 희석 없이 외부 자금을 유치하고, 경영권 방어와 장기 비전에 따른 안정적 성장을 도모할 수 있는 장점이 있다. 반면 주주평등원칙을 훼손할 수 있다는 지적도 나온다. 최근 미국 증시에 상장한 스페이스X는 일반 투자자가 보유한 클래스A 주식에는 1주당 1개의 의결권을, 창업자 일론 머스크(사진)가 보유한 클래스B 주식에는 1주당 10개의 의결권을 부여하는 차등의결권 구조를 채택했다. 이를 통해 머스크는 회사의 주요 의사결정에 강한 영향력을 유지할 수 있게 됐다.고대 그리스 역사가 투키디데스가 <펠로폰네소스 전쟁사>에서 다룬 아테네와 스파르타의 갈등에서 유래한 개념이다. 신흥 강대국이 기존 패권국의 지위를 위협할 때 양국 사이에 구조적 긴장이 커져 군사 충돌로 이어질 수 있다는 의미를 담고 있다. 미국의 정치학자 그레이엄 앨리슨 교수가 이를 현대 국제정치에 적용해 널리 알렸다. 지난 5월 미중 정상회담에서 시진핑 중국 국가주석은 “투키디데스의 함정을 넘어설 수 있을지, 대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있을지는 역사적 질문”이라고 말해 주목받았다.중앙은행이 경제 상황을 평가해 향후 통화정책 방향을 미리 제시하는 것을 뜻한다. 주로 기준금리 인상·인하 가능성이나 정책 기조를 시장에 알리기 위한 중앙은행의 대표적 커뮤니케이션 수단이다. 최근 케빈 워시 미국 중앙은행(Fed) 의장은 포워드 가이던스가 정책의 유연성을 떨어뜨리고 시장에 혼선을 줄 수 있다며 공표하지 않았다.자신만 뒤처지거나 기회를 놓치고 있다고 느껴 불안해하는 심리 상태를 뜻한다. 주식시장에서는 특정 종목이 급등할 때 다른 투자자들의 수익 소식에 조급함을 느껴 뒤늦게 매수에 나서는 현상으로 나타난다. 최근 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목에 투자 자금이 몰린 배경에 이러한 심리가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.가상공간에 현실의 사물이나 시스템과 똑같은 물체(쌍둥이)를 만들어 다양한 시뮬레이션을 수행하는 기술이다. 실제 제품이나 시설을 구축하기 전 시뮬레이션을 거쳐 문제점을 파악하고 결과를 예측하는 데 활용한다. 제조업은 물론 스마트시티, 자율주행차, 항공기, 발전소 등 다양한 분야에서 운영 효율을 높이고 사고 위험을 줄이는 기술로 주목받고 있다.정영동 한경 경제교육연구소 연구원