한의대 선배가 직전까지 썼던 '국어 내신 1등급 설계도' 공개 [대학 생글이 통신]

대학생 선배가 후배에게



국어 백지 복습은 글의 설계도를 복원하는 과정입니다. 지문을 분석하고 아무것도 없는 백지 위에 구조를 구현하며 빠진 내용을 색깔 펜으로 보완해 '이해의 시각화'를 이루는 겁니다.

‘백지 복습’은 공부한 내용을 아무것도 보지 않고 빈 종이에 적어보는 것을 말합니다. 기억을 강화하고 모르는 것을 파악하는 데 효과적인 학습 방법이죠. 국어 내신 대비에도 백지 복습을 적극적으로 활용할 수 있습니다. 국어 내신에서 백지 복습이 강력한 무기가 되는 이유와 빈 종이에 무엇을 채워야 하는지 살펴보겠습니다.백지 복습은 변형 문제에 대비할 수 있는 좋은 방법입니다. 내신시험을 출제하는 선생님들은 변별력을 두기 위해 교과서 본문을 약간 비틀거나 선지의 표현을 까다롭게 바꾸곤 합니다. 지문을 읽고 나서 글의 뼈대를 백지에 스스로 그려본 학생은 표현이 조금 변형되어 출제된 문제에도 흔들리지 않고 정답을 골라낼 수 있습니다.서술형 문제에도 대비할 수 있습니다. 핵심 키워드와 문학적 장치 등을 직접 문장으로 적어보는 연습은 실전에서 완벽한 답안을 작성하는 원동력이 됩니다. 또한 백지에 적는 과정에서 자기 약점을 파악할 수 있어 아는 부분은 넘기고 부족한 부분을 채우는 전략적이고 효율적인 학습이 가능해집니다.그렇다면 백지에 무엇을 채워나가야 할까요? 국어 백지 복습은 단순히 본문을 그대로 옮겨 적는 것이 아니라 글의 ‘설계도’를 복원하는 과정입니다. 우선 문학을 복습할 때는 작품의 제목에 담긴 의미와 주제, 작가의 의도 등을 시작으로 작품 속 화자의 상황과 정서 변화를 추적해야 합니다. 특히 수업 시간에 강조한 역설이나 반어 같은 특징적 표현과 그 효과를 반드시 적어야 합니다. 소설은 인물 간 갈등 구조와 시점의 변화를 도식화하는 것이 핵심입니다.비문학은 글의 논리 구조를 시각화하는 것이 중요합니다. 각 문단이 전체 글 속에서 도입, 원리 설명, 한계점 제시 등 어떤 역할을 담당하는지 요약하고, 정보 간 상관관계를 기록해야 합니다. 예를 들어 ‘A가 증가할 때 B가 감소한다’는 비례관계나 인과관계, 대조되는 두 이론의 차이점 등을 화살표나 그래프로 그려보는 것입니다. 생소한 용어의 정의를 나만의 언어로 설명하는 연습도 포함돼야 합니다.문법에서는 개념의 체계와 예시를 연결하는 능력이 중요합니다. 음운의 변동을 공부한다면 교체·탈락·첨가·축약이라는 큰 줄기를 잡고, 그 아래 세부 항목을 가지치기하듯 그려나가야 합니다.지문을 분석하고 아무것도 없는 백지 위에 구조를 구현하며 빠진 내용을 색깔 펜으로 보완하는 과정은 ‘이해의 시각화’라고 할 수 있습니다. 내신 1등급은 두꺼운 문제집이 아니라 소박한 백지에서 시작됩니다.지인우 대전대 한의학과 21학번