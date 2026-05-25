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[사진으로 보는 세상] 로봇 스님이 맞이한 '부처님 오신날'
입력 2026.05.25 09:00
수정 2026.05.25 09:00
생글생글 944호
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지난 16일, 부처님 오신 날을 8일 앞두고 휴머노이드 로봇 스님들이 서울 동대문 인근에서 연등회 행사를 준비하고 있다. 석가모니가 탄생한 이 날은 음력 4월 8일이어서 ‘사월초파일(初八日)’로도 불린다. 석가모니는 기원전 544년 탄생해 올해는 불기 2570년의 해이다. 불교 경전을 학습한 인공지능(AI) 로봇이 법문을 대중에게 전하는 시대가 됐음을 연등행렬에서도 느낄 수 있다.
뉴스1
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