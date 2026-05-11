이것만 알아도 경제뉴스 프리패스!😎 아는 척하기 딱 좋은 시사용어 [테샛 공부합시다]

시사 경제용어 따라잡기

‘질식점’이라고 하며, 세계경제를 마비시킬 수 있는 핵심 지점을 뜻한다. 지난 2월, 미국이 이란을 공격하자 이란은 호르무즈 해협(사진)을 봉쇄했다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 핵심 에너지 길목이다. 이에 따라 원유 및 천연가스 운송에 차질이 발생하면서 기업의 생산 활동도 영향을 받고 있다. 이처럼 특정 지점이 봉쇄되면 물자 이동이나 경제활동 전반이 위축될 수 있는데, 이러한 취약 지점을 초크 포인트라 한다.제조·서비스 등의 생산 활동은 하지 않고, 특허를 매입한 뒤 이를 침해한 기업을 상대로 소송을 제기해 합의금이나 로열티 등의 수익을 얻는 특허관리 전문 기업을 가리킨다. 주로 정보기술(IT) 산업을 중심으로 활동한다.‘개의 꼬리가 몸통을 흔든다’는 뜻으로, 주객이 전도되는 현상을 일컫는다. 주식시장에서는 선물(꼬리)이 현물(몸통)시장을 좌지우지하는 현상을 가리킨다. 원래 선물거래는 현물시장의 가격 변동 위험을 줄이기 위해 생겨난 거래로, 보통 현물시장의 움직임을 바탕으로 이루어진다. 그러나 선물시장의 규모가 커지면서 오히려 선물시장이 현물시장을 뒤흔드는 모습이 나타나는데, 이를 왝더독 현상이라 한다.한 나라가 기술·품질 경쟁력에서 선진국에 밀리고, 가격경쟁력은 후발 개발도상국에 뒤처지는 상황을 의미한다. 양쪽에서 압박받는 구조가 마치 호두까기 기계에 끼인 처지 같다고 해 붙은 용어다. 이 경우 산업 경쟁력이 약화하고 성장에 어려움을 겪을 수 있다. 제조업 중심 국가에서 이러한 현상이 두드러지게 나타난다.법률과 기술이 결합한 새로운 형태의 법률 서비스다. 리걸테크는 온라인 법률 상담 소프트웨어, 인공지능(AI)을 이용한 법률 서식 작성, 온라인 법률 마켓 등 다양한 분야를 다루고 있다. 리걸테크의 핵심은 AI다. 문서 작업이 많은 법률 분야에서 AI가 각종 정보를 찾아내고 일반인에겐 어려운 법률 문서 작성을 도와줄 수 있다.산유국이 원유를 수출하고 대가로 받은 미국 달러화를 뜻한다. 넓게는 국제 원유 거래가 달러 중심으로 이루어지는 결제 체제를 가리킨다. 1974년 석유파동 이후 미국과 사우디아라비아는 원유를 달러로 결제하는 체제를 구축했다. 이를 통해 사우디는 미국으로부터 안보를 보장받고, 미국은 달러의 국제적 지위를 더욱 강화할 수 있었다. 이러한 협력은 미국 달러화가 기축통화로 자리 잡는 데 중요한 계기가 되었다.정영동 한경 경제교육연구소 연구원