[생글기자 코너] 찬반 근거 명료한 설탕세 도입 문제

찬반 논리 모두 근거가 있는 만큼 설탕세 논의는 건강 증진 효과와 경제적 부담을 균형 있게 고려해야 한다. 소비자와 기업 부담을 최소화하면서 국민 건강 기여 방안을 마련해야 한다.

탄산음료 등 당 함량이 높은 식품에 부과하는 ‘설탕세’ 도입 논의가 진행 중이다. 과도한 당분 섭취가 비만과 각종 성인병의 원인이 되고, 이에 따라 의료비를 포함한 사회적 비용이 커진 데 따른 것이다. 하지만 반대 여론도 높아 논란이 벌어지고 있다.설탕세는 이미 영국, 프랑스, 노르웨이, 멕시코 등 세계 100여 개국에서 시행한 바 있다. 영국에서는 설탕세 도입 후 음료의 평균 당 함량이 30% 정도 감소했다는 연구 결과도 나왔다. 이런 사례는 설탕세가 건강한 식습관 형성에 기여할 수 있다는 근거로 제시된다.설탕세 도입에 찬성하는 측에서는 당 섭취 증가로 나타나는 문제를 해결하기 위해 정책적 개입이 필요하다고 주장한다. 설탕세를 부과하면 소비자는 당분이 높은 식품의 소비를 줄이고, 기업은 저당 제품을 개발하도록 촉진하는 효과가 있다는 것이다. 설탕세로 확보한 재원을 공공의료 등 보건정책에 활용할 수 있다는 점도 찬성 의견에 힘을 더한다.반대 측은 설탕세가 소비자에게 경제적 부담이 될 수 있다는 점을 우려한다. 특히 식품 가격 상승이 저소득층에게 타격을 줄 수 있다고 지적한다. 당분 섭취를 줄이는 효과가 국가별로 일관되게 나타나지 않는다는 점도 반대 근거 중 하나다.찬성 및 반대 논리에 모두 근거가 있는 만큼 설탕세 도입 논의는 국민 건강 증진 효과와 경제적 부담을 균형 있게 고려하며 신중하게 이뤄져야 한다. 소비자와 기업의 부담을 최소화하면서 국민 건강에 기여할 수 있는 방안을 마련해야 한다.윤지후 생글기자(글벗중 3학년)