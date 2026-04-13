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[사진으로 보는 세상] "생애 첫 투표 꼭 함께해요"
입력 2026.04.13 09:01
수정 2026.04.13 09:01
생글생글 938호
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오는 6월 3일 치러지는 전국동시 지방선거의 D-56일인 지난 8일 오후, 대구 서구 경덕여자고등학교에서 ‘새내기유권자 생애 첫 투표 약속 캠페인’이 개최됐다. 파란 잔디 운동장에서 진행된 캠페인에서 올해 첫 투표권을 행사할 고3 학생들이 투표 도장 모양을 만들며 참여 독려 퍼포먼스를 하고 있다.
연합뉴스
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