[사진으로 보는 세상] "생애 첫 투표 꼭 함께해요"

오는 6월 3일 치러지는 전국동시 지방선거의 D-56일인 지난 8일 오후, 대구 서구 경덕여자고등학교에서 ‘새내기유권자 생애 첫 투표 약속 캠페인’이 개최됐다. 파란 잔디 운동장에서 진행된 캠페인에서 올해 첫 투표권을 행사할 고3 학생들이 투표 도장 모양을 만들며 참여 독려 퍼포먼스를 하고 있다.연합뉴스