쓰레기봉투를 trash bag 또는 garbage bag으로 표현하지만, 종량제라는 의미를 강조하기 위해 pay-as-you-throw라는 표현을 사용했습니다. Bag 대신 tax나 system을 사용한 pay-as-you-throw tax, pay-as-you-throw system 표현도 마찬가지로 종량제라는 의미입니다.

뉴스1

Some local governments have limited the number of trash bags each person can purchase as concerns about supply shortages prompted hoarding.



To prevent hoarding of pay-as-you-throw bags, the government said the country held an average of three months’ worth of plastic trash bag supplies nationwide.



Plastic garbage bags are made from polyethylene, which is derived from naphtha, a critical material for the petrochemical industry. As the war in the Middle East continues, naphtha supplies have declined.



Since the war broke out in late February, Iran has effectively blocked the Strait of Hormuz, through which about 20% of the world’ oil shipments pass.



More than half of South Korea’s naphtha imports pass through the strait.



Minister of Trade, Industry and Energy Kim Jung-kwan said the government would make every effort to secure as much naphtha as possible.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

일부 지방자치단체는 공급 부족 우려로 사재기가 발생하자 일인당 구매할 수 있는 쓰레기봉투 수량을 제한했다. 정부는 종량제봉투 사재기를 막기 위해 현재 전국적으로 평균 3개월치의 쓰레기봉투 재고가 있다고 밝혔다.비닐 쓰레기봉투는 석유화학 산업의 핵심 원료인 나프타에서 추출되는 폴리에틸렌으로 만들어진다. 중동 전쟁이 장기화하면서 나프타 공급은 감소하고 있다.지난 2월 말 전쟁이 발발한 이후, 이란은 사실상 전 세계 원유 수송량의 약 20%가 지나는 호르무즈해협을 봉쇄하고 있다. 한국의 나프타 수입 물량 가운데 절반 이상이 이 해협을 통과한다.김정관 산업통상부 장관은 “정부가 가능한 한 많은 나프타를 확보하기 위해 모든 노력을 다할 것”이라고 말했다.나프타는 우리 일상생활 전반에 걸쳐 밀접한 관련이 있는 재료입니다. 석유에서 추출된 부산물로 우리가 매일 사용하는 비닐 봉투, 페트병 뚜껑, 배달 용기 등의 핵심 원료입니다. 또 합성섬유, 타이어, 페인트를 만드는 데 꼭 필요한 재료이기도 하지요. ‘산업의 쌀’이라고 불리기도 합니다.최근 미국·이스라엘과 이란 간의 전쟁이 두 달째 접어들면서 나프타 공급에 차질이 생기자 쓰레기종량제봉투가 부족해질 것을 우려한 일부 시민이 봉투 사재기에 나섰고, 이에 정부는 종량제봉투 판매를 제한하기 시작했다는 기사의 일부입니다.예문 윗부분에 ‘종량제’라는 의미로 pay-as-you-throw라는 표현이 쓰였습니다. 직역하면 버리는 만큼 비용을 지불한다는 의미입니다. 뒤에 bag 또는 trash bag을 붙여 종량제봉투라는 의미로 쓰입니다.일반적으로 쓰레기봉투를 trash bag 또는 garbage bag으로 표현하지만, 종량제라는 의미를 강조하기 위해 pay-as-you-throw라는 표현을 사용했습니다. Bag 대신 tax나 system을 사용한 pay-as-you-throw tax, pay-as-you-throw system 표현도 마찬가지로 종량제라는 의미입니다.In the new pay-as-you-throw system, people have to buy special trash bags(새로운 쓰레기종량제에 따라, 사람들은 전용 쓰레기봉투를 구입해야 한다). The pay-as-you-throw system encourages people to recycle more(종량제 정책은 사람들이 재활용을 더 많이 하도록 장려한다).예문 윗부분에 사용한 단어 hoarding은 동사 hoard의 명사형으로 ‘사재기하다’, 즉 돈과 식품, 귀중품 등을 가능한 한 많이 사서 모아둔다는 의미입니다. 물건이 부족해 가격이 오를 때를 대비해 비축해놓는다는 뜻입니다. During the crisis, many families hoarded food and bottled water(위기 동안 많은 가정이 식료품과 생수를 사재기했다).