[생글기자 코너] 알고리즘에 맞서 주도권 되찾는 방법

우리는 알고리즘 안에 갇히기보다는 알고리즘을 현명하게 이용해야 한다. 나만의 흐름으로 주도적으로 콘텐츠를 소비하다 보면 훨씬 넓은 범위에서 선택권을 누릴 수 있을 것이다.

알고리즘은 어떤 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위해 정해진 순서에 따라 수행되는 절차와 규칙의 집합이다. OTT(온라인 동영상 서비스)와 SNS에서도 알고리즘이 작동하는 것으로 알려져 있다.사람들은 알고리즘이 개인의 관심사에 맞는 다양한 콘텐츠와 영상을 추천해준다고 알고 있다. 하지만 알고리즘은 오히려 선택의 범위를 제한한다. 과거 이용 기록을 바탕으로 어떤 콘텐츠를 어떤 순서로, 얼마나 노출할지를 결정하다 보니 이용자가 과거에 클릭한 것과 비슷한 주제를 다룬 콘텐츠를 제시한다. 따라서 다양한 내용을 경험하기보다 비슷한 내용의 영상과 콘텐츠를 반복해서 시청하게 된다.사실 알고리즘에서 완전히 벗어나기란 거의 불가능하다. 모바일 플랫폼에 접속하면 화면 맨 위를 차지하는 것은 언제나 알고리즘이 추천한 콘텐츠이고, 우리는 그것을 별다른 의식 없이 자연스럽게 보게 된다. 그럼에도 알고리즘으로부터 주도권을 되찾는 것이 아예 불가능한 일은 아니다.추천 콘텐츠를 무비판적으로 보는 대신, 평소 관심 있던 다양한 주제를 능동적으로 찾아보는 것이다. 익숙하지 않거나 크게 흥미를 느끼지 못했던 새로운 분야의 영상을 의식적으로 시청해보는 것도 좋은 방법이다. 그렇게 하면 알고리즘이 추천하는 콘텐츠도 조금씩 달라지기 시작한다.우리는 알고리즘에 주도권을 빼앗겨 알고리즘 안에 갇히기보다 알고리즘을 현명하게 이용해야 한다. 알고리즘이 만들어낸 흐름을 거슬러 스스로가 주도적으로 콘텐츠를 소비하다 보면 훨씬 넓은 범위에서 선택권을 누릴 수 있을 것이다.곽은정 생글기자(대전관저중 3학년)