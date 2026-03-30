[2027학년도 논술길잡이] 이기심이 풍요를 낳는 역설, 분업과 교환 때문

임재관의 인문 논술 강의노트



인문논술을 위한 독서 <국부론>편

분업의 순기능

현대사회에서 만나는 <국부론>

역설을 사유하는 힘

임재관 대치 한걸음 입시논술 원장

대학 인문논술 시험에서 경제학 고전이 출제된다고 하면 많은 수험생이 의아해합니다. “인문학이면 문학이나 철학 텍스트가 나와야 하는 것 아닌가요”라고 묻습니다. 하지만 실제 주요 대학의 논술 기출에 애덤 스미스의 <국부론>은 놀라울 만큼 자주 등장합니다. 이유가 뭘까요?인문논술이 묻는 것은 단순한 지식이 아니거든요. 하나의 텍스트를 읽고 그 안에 담긴 논리 구조를 파악하며 다른 관점과 비교함으로써 자신의 생각을 전개하는 능력을 봅니다. <국부론>은 이 모든 요소를 갖추고 있습니다. 이 책은 ‘인간은 왜 협력하는가’라는 철학적 물음에서 출발하고, ‘사회의 부는 어디서 오는가’라는 경제학적 물음으로 이어지며, ‘개인의 이기심과 사회의 공익은 양립할 수 있는가’라는 윤리학적 물음까지 품고 있습니다. 한 권의 책이 철학과 경제학, 윤리학을 관통하고 있으니, 출제자 입장에서 이만한 텍스트가 없죠.특히 <국부론>은 마르크스, 베버, 케인스 등 이후 사상가들과의 비교 논제로 자주 출제됩니다. 이기심이라는 키워드 하나로도 홉스, 루소, 칸트의 도덕철학과 연결되고, 분업 개념은 뒤르켐의 사회분업론, 마르크스의 소외론과 대비됩니다. <국부론> 한 권을 제대로 이해하면 근대 이후 사회사상의 핵심 논쟁 지형이 한눈에 들어오는 거죠.<국부론>의 원제는 <국부의 성질과 원인에 관한 연구(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)>입니다. 1776년에 출간됐으며, 저자는 스코틀랜드의 도덕철학 교수이던 애덤 스미스예요. 스미스가 경제학자가 아닌 도덕철학자였다는 사실을 기억해두면 좋겠습니다. 그가 국부론 이전에 쓴 책이 <도덕감정론>(1759)이라는 사실은 <국부론>의 이기심 개념을 이해하는 데 결정적 단서가 됩니다.<국부론>은 5편으로 구성되지만 인문논술에서 가장 많이 다루는 부분은 제1편 제1장(분업에 관하여)과 제2장(분업을 일으키는 원리에 관하여)입니다. 이 두 장에 스미스 사상의 핵심 골격이 모두 담겨 있거든요. 분업이 생산력을 높이는 원리, 분업이 인간의 교환 성향에서 비롯된다는 주장, 이기심이 사회적 협력의 동력이 된다는 역설적 통찰 등의 내용을 하나씩 살펴보겠습니다.스미스는 국부론의 첫 문장부터 분업을 이야기합니다. 그에게 분업은 노동생산력을 증진시키는 가장 근본적인 원인이에요. 이것을 설명하기 위해 스미스가 꺼내든 사례가 핀 공장 이야기입니다. 핀 하나를 만드는 과정을 생각해보세요. 철사를 뽑아내고, 곧게 펴고, 자르고, 끝을 뾰족하게 갈고, 머리를 만들어 붙이고, 하얗게 칠하고, 종이에 포장합니다. 이 모든 일을 혼자 하면 하루에 한 개를 만들기도 어렵습니다. 그런데 10명이 각 공정을 나눠 맡으면 하루에 4만8000개를 만들 수 있어요. 한 사람당 4800개 꼴이죠. 혼자 할 때와 비교하면 생산성 차이가 수천 배 납니다. 스미스는 놀라운 숫자를 직접 관찰하고 기록했습니다. 스미스는 이러한 분업이 생산력을 높이는 이유를 세 가지로 정리했습니다. 첫째, 숙련의 극대화입니다. 한 사람이 같은 작업만 반복하면 그 일에 대한 기교가 비약적으로 향상됩니다. 둘째, 시간 절약입니다. 하나의 작업에서 다른 작업으로 넘어갈 때 사람은 반드시 시간을 잃습니다. 도구를 바꾸고, 장소를 옮기고, 마음을 전환하는 데 시간이 들어요. 셋째, 기계의 발명입니다. 가장 흥미로운 부분인데요, 단순한 작업에 집중하다 보면 그 일을 더 쉽게 할 방법을 자연스럽게 떠올리게 됩니다. 분업이 단순히 일을 나누는 것에 그치지 않고 혁신의 토양이 된다는 점을 보여주는 대목입니다.그렇다면 분업은 대체 왜 생기는 걸까요? 제2장에서 스미스는 결정적인 답을 내놓습니다. 분업은 어떤 위대한 계획자가 설계한 것이 아니라 인간 본성에 내재한 ‘교환 성향’에서 자연발생적으로 만들어진다는 것이에요.<국부론>에서 가장 유명한 문장이 등장합니다. “우리가 저녁 식사를 기대하는 것은 푸줏간 주인, 술집 주인, 빵집 주인의 자비심에서가 아니라 그들 자신의 이익에 대한 고려에서이다.” 이 문장은 종종 “스미스는 탐욕을 예찬했다”는 식으로 오독되기도 해요.하지만 스미스의 진짜 요지는 다릅니다. 인간은 타인의 선의에만 기대어 살 수 없어요. 일생을 다 바쳐도 소수의 우정밖에 얻지 못하니까요. 그래서 인간은 더 효과적인 방법을 찾습니다. 상대방의 자기 이익, 즉 자애심(self-love)을 자극하는 것이죠. “이것이 당신에게도 이익이 됩니다”라고 설명할 수 있을 때 협력은 자비심보다 훨씬 안정적으로 작동합니다.이 논리의 구조를 정리하면 이렇습니다. 이기심이 교환을 낳고, 교환이 전문화를 촉진하고, 전문화가 분업으로 이어지며, 분업이 생산력을 폭발적으로 높여 사회 전체의 풍요를 만듭니다. 누구도 의도하지 않았지만 각자가 자기 이익을 좇은 결과로 ‘보편적 부유’가 형성되는 거죠.<국부론>의 논리는 248년이 지난 현재도 생생하게 작동하고 있어요. 글로벌 공급망은 국가 단위의 분업입니다. 한국이 반도체를 만들고, 베트남이 의류를 봉제하고, 미국이 소프트웨어를 설계하는 구조는 스미스가 말한 ‘교환을 통한 전문화’의 국제적 확장이에요.플랫폼 경제도 마찬가지입니다. 프리랜서 디자이너가 서울에서 뉴욕 기업의 프로젝트를 수행하고, 유튜버가 자신의 재능을 전 세계 시청자와 교환하는 것은 스미스가 지적한 인간의 교환 성향이 디지털 기술을 만나 극대화한 형태입니다. 각자의 재능이 공동 자산이 된다는 스미스의 통찰은 21세기에 더 정확해졌다고 할 수 있어요.동시에 한계도 분명합니다. AI가 단순 반복 업무를 대체하면서 분업 구조 자체가 재편되고 있고, 플랫폼 노동자의 불안정성은 분업의 소외 문제를 새로운 형태로 되살리고 있어요. <국부론>을 읽는 것은 과거의 텍스트를 암기하는 게 아니라 현재의 문제를 더 깊이 이해하기 위한 렌즈를 장착하는 일입니다.스미스가 발견한 것은 결국 하나의 거대한 역설입니다. 각자가 자기 이익을 좇을 때 누구도 의도하지 않던 사회 전체의 풍요가 만들어집니다. 이는 아름답지만 완전하지는 않아요. 이기심이 풍요를 만들기 위해선 공정한 규칙이 있어야 하고, 분업이 번영을 낳으려면 그 안에서 일하는 사람의 존엄이 지켜져야 합니다.인문논술이 <국부론>을 묻는 이유는 정답을 외우라는 게 아닙니다. 이기심과 공감, 효율과 형평, 개인과 사회 사이의 긴장을 직시하고 그 긴장 속에서 자신만의 논리를 세울 수 있는지를 보는 거예요. 248년 전 스코틀랜드의 한 도덕철학자가 던진 물음은 지금 이 순간에도 사유의 과제로 남아 있습니다.