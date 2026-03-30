[수능에 나오는 경제·금융] '부도 보험료' CDS 프리미엄…한국은 얼마일까?

위기 징후 경제용어

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2020학년도 수능에 출제된 ‘BIS 자기자본비율’ 지문이나 2018학년도의 ‘통화정책’ 지문처럼 수능에 가끔 등장하는 경제지표 관련 문제는 수험생을 긴장시킵니다. 관련 지식을 접해본 경험이 있으면 시험장에서 덜 당황할 수 있을 거예요.우리가 건강검진을 하며 각종 수치를 재듯 시장에도 경제의 기초체력과 위기 징후를 알려주는 지표들이 있습니다. 이런 지표를 보면서 투자자들은 투자 결정 여부를 정하고 그 수치에 따라 이자율이 달라지기도 하지요. 개인에게는 신용등급이라는 게 존재하지만 기업과 국가, 경제 전반적인 상황에도 이와 같은 ‘위험지표’가 있답니다.가장 먼저 살펴볼 CDS(Credit Default Swap, 신용부도스와프) 프리미엄은 쉽게 말해 ‘부도 보험료’라고 이해하면 됩니다. 스마트폰도 떨어뜨려 액정이 깨질까 봐 보험을 가입하듯 경제에도 같은 보험이 있어요. 어떤 나라나 기업이 돈을 빌릴 때(채권을 발행할 때) 돈을 빌려주는 투자자는 늘 걱정이죠. 그 나라가 망해서 돈을 못 갚을 수도 있으니까요. 실제 그리스와 아르헨티나 같은 사례가 있잖아요. 이때 제3의 금융기관이 나타나 보험을 들라고 제안해요. 그 나라가 망하면 돈을 대신 내줄 테니 보험료를 우리에게 내라는 거죠. 그 보험료가 CDS 프리미엄입니다. 보험료가 높다는 의미는 뭘까요? 그 국가나 기업이 망할 가능성이 높다고 시장에서 평가한다는 뜻일 겁니다.실제 CDS 프리미엄을 보면 이집트·튀르키예·남아프리카공화국 등이 높은 편입니다. 반대로 스위스·스페인·영국 등이 낮죠. 한국은 일본보다는 높고 미국보다는 낮습니다. 하지만 이 수치는 시장 상황에 따라 끊임없이 변합니다.또 다른 지수는 VIX(변동성) 지수입니다. 어떤 투자 대상의 가격이 얼마나 안정적인지를 보여주는 수치인데요, VIX 지수가 높다는 것은 투자자들이 향후 시장이 매우 불안정할 것이라고 예상하며 패닉에 빠졌다는 뜻입니다. 보통 지수가 20 이하이면 ‘날씨 맑음’, 30을 넘어가면 ‘태풍주의보’라고 생각하면 됩니다.역사적 사례를 볼까요. VIX 지수가 가장 높았던 시기는 두 차례입니다. 첫째는 2008년 글로벌 금융위기, 두 번째는 2020년 코로나19 팬데믹 초기입니다. 전 세계가 “이제 경제가 망하는 것 아니냐”며 비명을 지를 때 이 수치는 80을 넘기기도 했습니다. 이 지수가 높아지면 주식시장은 폭락하고 자산가치는 떨어지는 게 일반적이죠.스프레드도 알아두는 게 좋습니다. 스프레드는 차이를 의미하는데, 우선 TED 스프레드는 가장 안전한 자산 중 하나로 꼽히는 미국 국채와 리보(은행끼리 돈 빌려줄 때 금리)의 차이를 말해요. 평상시엔 은행끼리 돈을 빌려줄 때 낮은 금리로 거래하기 때문에 국채와 가격 차이가 많이 나지 않아요. 하지만 상황이 좋지 않아지면 서로 돈을 싸게 빌려주려고 하지 않을 겁니다. 그러면 국채와 가격이 벌어지겠죠. TED 스프레드가 커지고 있다는 건 금융시스템 안에서 불안이 커지고 있다는 신호입니다.은행이 아니라 기업을 중심으로 보는 지표도 있어요. 신용 스프레드입니다. 국가가 발행한 채권인 국고채 금리와 회사가 발행한 채권인 회사채 금리의 차이를 말해요. 국가는 상대적으로 신용도가 높아요. 국가가 채권을 발행해 돈을 조달할 때는 금리가 낮을 수밖에 없어요.반대로 기업은 상대적으로 높겠죠. 경제가 좋을 때는 기업들의 이익이 늘어날 것으로 예상되니 회사채 금리도 낮아요. 돈을 갚겠구나 하는 겁니다. 하지만 경기가 안 좋으면 회사채 금리가 높아지는 거예요. 신용 스프레드가 커지면 경제가 안 좋아지고 있다는 지표가 되는 거예요.신용스프레드가 극단적으로 높아지면 어떻게 될까요? 기업들이 돈을 조달하기 어렵겠죠. 단기로 빌린 돈을 갚지 않고 대출을 연장하려던 기업들이 높은 금리로 이자조차 내기 어려운 상황이 됩니다. 그렇게 기업들이 쓰러지면서 줄도산이 일어나는 겁니다. 하지만 삼성전자처럼 글로벌 기업이 발행하는 회사채는 웬만한 국가보다 더 높은 신뢰를 바탕으로 하기 때문에 오히려 금리가 낮기도 해요. 국가가 회사보다 항상 금리가 낮은 것은 아니란 뜻입니다.1. CDS프리미엄이 높은 건 어떤 의미인지 설명해보자.2. 한 국가의 신뢰도는 한 기업보다 높은지 이야기해보자.3. 신용스프레드가 높아지면 경제에 어떤 연쇄작용이 일어날까?