[대학 생글이 통신] 말로만 듣던 것과 달랐던 중국

대학생 선배가 후배에게



저는 전공 연수를 통해 중국이라는 나라의 변화를 느낄 수 있었고, 중국인의 생활방식과 사고방식에 대해 더 잘 이해할 수 있었습니다.

경희대 중국어학과에는 재학 중 최대 세 번까지 중국 현지 문화와 생활양식을 배울 수 있도록 지원하는 전공 연수 제도가 있습니다. 저도 이 제도를 활용해 1학년 여름방학 때 중국 선양에 다녀왔습니다.선양은 중국의 동북 3성 중 하나인 랴오닝성에 있습니다. 옛 고구려 영토이기도 하고, 북한에서 조금만 북쪽으로 가면 나오는 곳이죠. 저는 이곳에 있는 동북대학교에서 수업을 들으며 중국어 회화와 문법을 배우고, 중국 문화를 경험해봤습니다. 동북대학교는 이과 중심의 학교로 첨단 산업과 의학 계열에서 높은 성과를 내는 대학입니다. 문과에서도 높은 위치에 있어 동북 3성 내에서 손꼽히는 대학이라고 할 수 있습니다.수업은 모두 중국어로 이뤄졌습니다. 원어민 선생님은 중국어에 능통해지려면 아무리 어려워도 중국어로 소통하려고 노력해야 한다고 강조했습니다. 수업이 없는 주말에는 친구들과 함께 주변 명소에 가 보고, 양고기 꼬치와 같은 식문화도 체험했습니다.가장 인상 깊었던 곳은 단연 선양 고궁이었습니다. 여러분은 청나라의 초기 수도가 선양이었다는 사실을 아시나요? 청나라 이전 후금 시기 선양은 ‘묵던’이라고 불렸습니다. 청 태조 누르하치가 이곳에 궁궐을 건설하고 나라의 기틀을 다졌습니다. 선양 고궁은 하루 안에 둘러보기 어려울 만큼 넓었습니다. 만약 선양에 갈 기회가 있다면 꼭 가보기를 추천합니다.최근 한국에서 중국에 대한 인식은 좋지 않은 편입니다. 이 때문에 중국 여행을 꺼리는 사람도 종종 볼 수 있는데요, 막상 중국 현지인은 제가 길을 물었을 때 적극적으로 알려주기도 했고, 가게에서 QR코드로 결제할 때 잔액이 부족하면 그냥 가져가라고 하는 분도 있었습니다. 사람들은 따뜻했고, 도시는 번화했습니다.선양 공항에 처음 내렸을 때는 근처에 논밭밖에 없어 상당히 낙후한 지역인 줄 알았으나, 도심에 가보니 고층 건물이 즐비하고 병원·은행 같은 인프라도 잘 구축되어 있었습니다. 지하철 노선도 5개가 있어 교통도 편리합니다.결론적으로 저는 전공 연수를 통해 중국이라는 나라의 변화를 느낄 수 있었고, 중국인의 생활방식과 사고방식에 대해 더 잘 이해할 수 있었습니다. 또한 동북대학교에서 공부하며 원어민 선생님의 강의를 통해 중국어 어법을 더 깊이 있게 배울 수 있었습니다. 여러분도 대학에 진학한다면 저처럼 어학연수나 교환학생 등으로 다른 나라의 문화를 체험할 기회가 있을 것입니다. 그런 기회를 적극적으로 활용해 세상을 보는 눈을 키워봤으면 합니다.엄정민 경희대 중국어학과 24학번