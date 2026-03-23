Signature는 계약서나 중요한 서류의 내용을 확인한 뒤, 자신만의 필체로 직접 남기는 ‘서명’을 의미합니다. sign의 명사형으로, 어떤 브랜드나 사람을 가장 잘 보여주는 대표적인 특징이라는 의미로도 널리 쓰입니다.

연합뉴스

On an ordinary day, the broad avenue between Gyeongbok Palace and Gwanghwamun Gate carries buses, office workers and clusters of tourists.



A few days later, hundreds of thousands of fans dressed in purple - BTS’ signature color - are expected to flood the boulevard for the group’s first full-band concert in nearly four years.



Six years ago, it chose New York’s Grand Central Terminal to introduce its music to the world.



This time, the group is coming home, inviting its global fan base to the capital city of South Korea.



“This concert will be a historic moment tying Seoul’s identity to BTS,” said Kim Yoon-ji, a researcher at the Export-Import Bank of Korea and the author of a book on the global spread of Korean culture.



“Gwanghwamun, in particular, could become a place the world remembers as part of K-pop’s global story.”



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

평소 경복궁과 광화문 사이의 넓은 도로에는 버스가 오가고, 직장인과 관광객의 발길이 끊이지 않는다. 하지만 며칠 뒤면 이곳은 그룹 방탄소년단(BTS)의 상징색인 보라색으로 가득 찰 것이다. 거의 4년 만에 열리는 BTS 멤버들의 완전체 공연을 보기 위해 수십만 명의 팬이 이 거리를 메울 것으로 예상되기 때문이다.6년 전 BTS는 정규 4집 공개 장소로 미국 뉴욕의 기차역 그랜드 센트럴 터미널을 선택했다. 하지만 이번에는 서울 광화문에서 정규 5집 앨범을 공개한다. 전 세계 팬을 한국의 수도로 불러들이는 셈이다.한류의 세계적 확산을 다룬 책의 저자인 김윤지 한국수출입은행 연구원은 “이번 공연은 서울의 정체성과 BTS를 잇는 역사적 순간이 될 것”이라며 “특히 광화문은 K-팝의 서사까지 더해서 전 세계가 기억하는 상징적 장소로 자리매김할 수 있다”고 전망했다.지난 21일 K-팝을 대표하는 그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문광장에서 정규 5집 앨범 ‘아리랑’을 발표하며 4년 만의 컴백 무대를 선보였습니다. 이번 공연을 보기 위해 전 세계 팬이 서울로 모여들어 광화문 일대는 축제의 열기로 들썩였습니다.이날 넷플릭스를 통해 190여 개국에 생중계된 이번 무대는 경복궁에서 흥례문, 광화문으로 이어지는 이른바 ‘왕의 길’을 걷는 퍼포먼스를 통해 K-팝의 본고장인 한국의 수도를 세계 대중문화 권력의 핵심 도시로 알리는 계기가 될 것이라는 내용의 기사입니다.예문 윗부분에는 ‘상징적인 색깔’이라는 의미로 signature color라는 표현이 쓰였습니다. Signature는 원래 계약서나 중요한 서류의 내용을 확인한 뒤, 자신만의 필체로 직접 남기는 ‘서명’을 의미합니다. sign의 명사형으로, 어떤 브랜드나 사람을 가장 잘 보여주는 대표적 특징이라는 의미로도 널리 쓰입니다. She always wears red lipstick as her signature look(빨간 립스틱은 그녀를 상징하는 스타일이다).식당에서 가장 자신 있게 내세우는 대표 음식을 흔히 signature menu 또는 signature food라고 부릅니다. 서명만 보고도 누가 쓴 글인지 알아볼 수 있듯이 그 메뉴 하나만 보더라도 해당 식음료 브랜드를 바로 떠올리게 하는 음식이라는 의미죠. 특정 지역을 상징하는 음식을 의미하기도 합니다. Kimchi is the signature food of Korea(김치는 한국을 대표하는 음식이다).유명 요리사가 공들여 만든 대표 요리를 강조할 때도 signature라는 표현을 씁니다. 자신의 이름을 걸고 내놓는 음식이죠. 그래서 마치 서류에 서명하듯 맛과 품질을 자신이 책임진다는 의미가 담겨 있다고 볼 수 있습니다. Although the menu has many choices, the chef recommends his signature dish first(메뉴에 다양한 선택지가 있지만, 그 셰프는 가장 먼저 자신의 대표 요리를 추천한다).https://www.kedglobal.com/culture-trends/newsView/ked202603130007