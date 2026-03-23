[숫자로 읽는 교육·경제] 지방의대, 지역학생 선발 1698명으로 늘린다

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종로학원 분석…5년 전의 2.2배

지역의사전형 새로 도입한 때문

전국 지방권 의대가 뽑는 2027학년도 신입생 가운데 지역학생이 1700명에 육박할 정도로 늘어날 것이라는 전망이 나왔다.종로학원은 지난 17일 지방권 27개 의대의 2027학년도 지역학생 선발 규모가 1698명까지 늘면서 2022학년도(766명)의 2.2배 수준이 될 것으로 추정한다고 밝혔다.이는 2026학년도 지방권 의대의 지역인재 선발 인원 1232명에다 새로 도입될 지역의사제 인원 466명을 더한 수치다. 이에 따라 2027학년도 지방권 의대의 전체 선발 학생 중 지역학생 비율은 68.2%로, 2022학년도 38.0%에서 대폭 높아질 것으로 예측됐다.2027학년도 지역인재 및 지역의사제 선발 규모는 호남권 440명, 부산·울산·경남(부울경) 403명, 충청 360명, 대구·경북 292명, 강원 154명, 제주 49명이다.권역별 일반고에서 지역인재나 지역의사제를 통해 지방권 의대로 진학하는 평균 학생 수도 늘어난다. 제주권 일반고 21개교는 2026학년도 평균 1.0명에서 2027학년도 2.2명으로 늘어나고, 강원권 85개교의 경우 평균 1.1명에서 1.8명으로 증가할 것으로 추정됐다. 또 충청권 188개교(1.3명→1.9명), 대구·경북권(1.2명→1.6명), 호남권(1.5명→1.9명), 부울경(1.1명→1.4명)이 모두 늘어날 전망이다.지역의사제 인원이 더 늘어나는 2028학년도에는 지방권 27개 의대의 지역학생 선발 규모가 1815명까지 증가할 것으로 종로학원은 내다봤다. 임성호 종로학원 대표는 “지방권 고교에서 의대 입학생을 많이 배출하는 명문 고교 판도가 달라질 수 있는 상황”이라며 “지방권 의대는 수도권 의대보다 ‘N수생’ 합격자 비율이 현재보다 더 높아질 것으로 예상된다”고 분석했다. 최근 교육부는 지역의사 전형에 따라 2024학년도보다 490명 늘어난 2027학년도 의대 학생 정원(3548명) 배정안을 전국 대학에 통지했다.연합뉴스