[생글기자 코너] 전자담배에 무방비로 노출된 청소년들

액상형 전자담배는 현행 담배사업법상 담배에 포함되지 않아 소매인 지정이나 성인 인증 절차 없이도 판매 가능하다. 이에 따라 청소년이 무인점포나 온라인을 통해 손쉽게 구매할 수 있다.

최근 청소년 사이에서 전자담배 이용이 확산하고 있다. 국회입법조사처가 발표한 ‘청소년의 전자담배 접근 예방을 위한 주요 과제’ 보고서에 따르면 일반 담배 흡연은 꾸준히 줄어드는 반면 전자담배 이용은 늘어나는 추세로 나타났다. 특히 액상형 전자담배 증가가 두드러졌다. 청소년 흡연과 관련해서도 기존의 궐련형 담배보다 전자담배가 문제가 되고 있다.합성 니코틴을 사용한 액상형 전자담배는 현행 담배사업법상 담배에 포함되지 않아 소매인 지정이나 성인 인증 절차 없이도 판매가 가능하다. 이에 따라 청소년이 무인점포나 온라인을 통해 손쉽게 구매할 수 있다. 실제로 무인점포의 출입 통제가 제대로 작동하지 않거나 다른 사람의 신분증을 도용해 전자담배를 구매하는 일이 빈번하게 발생한다.유통 환경의 허점은 더욱 심각하다. 무인점포는 24시간 운영되는 특성상 가출 청소년 등이 인적이 드문 밤늦은 시간을 이용해 제품을 구매하는 주요 경로가 되고 있다. 온라인 거래 역시 연령 인증 절차가 미흡하다. 이러한 제도적 문제점을 지적하는 목소리가 높아지고 있다.전자담배가 청소년 사이에서 퍼져나가는 것을 막으려면 우선 무인점포의 성인 인증 장치 설치를 의무화해야 한다. 온라인 유통에서도 엄격한 연령 확인 절차를 갖추도록 하고 판매 기록에 대한 관리·감독을 강화할 필요가 있다. 또한 학교와 가정, 사회 전반에서 청소년에게 전자담배의 유해성을 명확히 인식시켜야 한다. 청소년 자신도 유혹적인 광고나 화려한 포장 뒤에 숨은 위험을 인식할 수 있어야 한다.강승희 생글기자(밀성제일고 3학년)