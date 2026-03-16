[대학 생글이 통신] 3월 모의고사, 실전처럼 치러야 합니다

대학생 선배가 후배에게



3월 학력평가는 자기의 현재 위치를 정확히 파악할 수 있다는 점에서 중요한 시험입니다. 내신 성적이나 학원 모의고사와는 달리 전국 단위 시험이기 때문에 전체 수험생 중 자기 위치를 객관적으로 보여줍니다.

고등학교 3학년이 되고 나서 가장 먼저 치르는 시험이 3월 학력평가입니다. 겨울방학 동안 열심히 공부한 여러분이 그 성과를 확인하는 기회이자 본격적인 수험 생활의 시작을 알리는 시험입니다. 3월 학력평가는 단순한 모의고사가 아닌 수능까지 남은 기간의 학습 방향을 설정하는 기준점이 된다는 점에서 의미가 매우 큽니다.3월 학력평가는 자신의 현재 위치를 정확히 파악할 수 있는 중요한 시험입니다. 내신성적이나 학원 모의고사와 달리 전국 단위 시험이기 때문에, 전체 수험생 중 자신의 위치를 객관적으로 보여줍니다. 그 결과를 바탕으로 목표 대학과의 격차를 확인하고, 어떤 과목에 집중해야 할지 방향을 잡을 수 있습니다.그러나 많은 학생이 3월 학력평가를 준비하고 결과를 받아들이는 과정에서 실수를 범합니다. 첫 번째 실수는 3월 학력평가를 너무 가볍게 여기는 것입니다. 저 역시 크게 긴장하지 않은 채로 3월 학력평가를 치렀지만, 아직 시간이 많이 남았다는 생각에 제대로 준비하지 않고 모의고사를 보는 것은 좋지 않습니다. 3월 학력평가는 실제 수능과 비슷한 조건에서 시험을 치를 수 있는 기회입니다. 실전이라고 생각하고 임해야 합니다.두 번째 실수는 그와 반대로 결과에 과도하게 연연하는 것입니다. 예상보다 낮은 성적을 받으면 좌절하고 좋은 성적을 받으면 지나치게 낙관하는 학생들이 있습니다. 3월 학력평가 결과는 현재 상태를 보여주는 스냅샷일 뿐, 수능 점수를 예측하는 지표는 아닙니다. 중요한 것은 결과 자체가 아니라 그것을 어떻게 활용하느냐입니다.세 번째 실수는 오답 분석을 소홀히 하는 것입니다. 모의고사가 끝나면 점수와 등급만 확인하고 마는 사람이 적지 않습니다. 모의고사의 진짜 가치는 오답 분석에 있습니다. 어떤 유형의 문제를 틀렸고 왜 틀렸는지, 시간 관리가 제대로 안 됐다면 원인이 무엇인지 등을 꼼꼼히 분석해야 합니다. 이 과정에서 자기의 약점과 보완해야 할 점을 파악할 수 있습니다.3월 학력평가를 치른 다음에는 체계적인 학습 계획을 세워야 합니다. 과목별 목표 등급을 설정하고 취약한 부분을 보완할 계획을 세웁니다. 학습 루틴을 만들고 수능 시간표에 맞춰 공부하는 습관을 들이기 시작해야 합니다. 지금 보는 교재나 공부 방법이 자기 수준과 맞지 않다면 과감하게 바꿀 필요도 있습니다. 3월 학력평가는 끝이 아닌 시작입니다. 결과에 일희일비하지 말고 이를 발판 삼아 향후 계획을 세우고 꾸준히 실천한다면 11월에 좋은 결과를 얻을 수 있을 것입니다.홍예은 경희대 중국어학과 25학번