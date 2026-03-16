[수능에 나오는 경제·금융] 공모·사모 따라 투자자보호 등 규제 달라지죠

공모·사모펀드

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지난해 3월에 실시한 서울시교육청 고3 모의고사 국어 지문에는 자본시장법과 공시제도가 등장했습니다. 기업이 자금을 조달할 때 사모 방식을 택하면 절차가 간편하지만, 나중에 이 주식이 시장에 쏟아져 일반 투자자가 피해를 보는 것을 막기 위해 ‘전매제한 규정’ 등을 둔다는 내용이었죠. 공모와 사모 관련 지문 출제 가능성이 있다는 뜻입니다.펀드라는 말을 들어보셨나요. 펀드는 여러 사람이 돈을 모아서 투자하는 바구니입니다. 내가 10만 원을 투자해 삼성전자 주식 한 주를 사기엔 부족할 수 있지만, 1만 명이 모여 10억 원을 만든다면 어떨까요? 전문 지식을 가진 펀드매니저가 이 돈을 대신 운용해 수익을 내고, 투자한 비율만큼 나눠주는 방식입니다. 누구에게 이 펀드의 돈을 모으느냐, 어떤 법적 규제를 받느냐에 따라 공모와 사모펀드로 나뉩니다.공모의 ‘공(公)’은 공공을 뜻해요. 불특정 다수를 대상으로 투자자를 공개 모집하는 거지요. 50명 이상의 불특정 다수가 투자하는 겁니다. 소액투자가 가능하고, 접근성이 좋고 투명하다는 점이 있어요. 내 돈이 어디에 쓰이는지 정확히 알려야 할 의무가 생기죠. 은행이나 증권사에서 판매하는 펀드 대부분이 여기에 속해요. 상장지수펀드(ETF)라고 불리는 것도 사실 공모 펀드입니다. 돈을 모은 다음 그 돈을 갖고 ‘기업 묶음’에 투자하는 것이죠.사모펀드는 달라요. ‘사(私)’는 사사로울 사를 뜻해요. 소수끼리 모인다는 얘기죠. 아무나 투자할 수 없어요. 100인 이하의 소수 투자자로 구성되는데, 주로 자산가나 연기금 같은 기관투자자가 참여해요. 진입장벽이 높죠. 수억 원에 달하는 최소 투자금액이 정해져 있습니다. 개인이 책임지고 개인끼리 운용하는 자금이다 보니 규제로부터 상대적으로 자유로워요. 주식, 채권뿐 아니라 부동산, 기업 경영권 등 고수익을 노리는 공격적 투자하죠. 하이 리스크, 하이 리턴이 가능하단 의미입니다. 경영권에 참여해 기업 가치를 높여 되파는 ‘PEF(경영참여형 사모펀드)’나 하락장에서도 수익을 노리는 ‘헤지펀드’가 대표적입니다.왜 공모펀드는 규제가 까다롭고, 사모펀드는 비교적 자유로울까요. 이유는 투자자 보호입니다. 공모펀드는 금융 지식이 상대적으로 부족한 일반인을 대상으로 하기에 국가가 엄격하게 관리합니다. 분산투자를 의무화하고 수시로 투자 내역을 보고하도록 해요. 사모펀드는 투자자가 위험을 감수할 능력이 있다고 판단하기 때문에 국가가 사사건건 간섭하지 않습니다. 그 대신 예상치 못한 손실이 발생했을 때 그 책임도 투자자 본인이 지는 비중이 큽니다. 이 때문에 사모펀드는 고액 자산가들이 자신을 뒤로 숨기고 특정 대상에 투자할 때 활용하는 방식이기도 합니다. 경영권 분쟁이 일어나면 사모펀드 이야기가 빠지지 않는 이유도 그래서죠.사모펀드가 규제에서 자유롭다 보니 사건이 벌어지기도 해요. 1998년 미국에는 LTCM이라는 사모펀드가 있었어요. 노벨 경제학상 수상자와 금융경제학자들이 모여 만든 펀드였어요. 이들은 정교한 수학 모델을 구축해 ‘잃지 않는 투자’를 하겠다고 홍보했죠. 하지만 당시 러시아가 갑자기 모라토리엄(채무지급유예)을 선언하는 예외 상황이 터지면서 투자 모델이 무너졌답니다. 몇 주 만에 40억 달러를 날리면서 세계 금융 시스템을 뒤흔들었죠.국내에서도 사건이 있었어요. 국내 최대 사모펀드 운용사이던 라임자산운용은 펀드 수익률이 떨어지자 이를 숨기고자 다른 펀드의 돈으로 부실자산을 사들였죠. 결국 1조6000억원에 달하는 자금에 문제가 생겼어요. 사모펀드 운용사들이 투자자와 한 약속을 지키지 않고 다른 곳에 투자하거나 방만한 운용을 해서 문제가 된 사례도 많습니다. 결국 모든 투자는 위험이 따라요.위험은 적고 기대수익은 높은 투자는 세상에 없습니다.1. 펀드가 무엇인지 설명해보자.2. 공모와 사모의 차이를 살펴보자.3. 사모펀드가 규제받는 이유를 알아보자.