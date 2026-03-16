[숫자로 읽는 교육·경제] 초중고 인공지능 수업 대폭 확대한다

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1141개 학교서 중점 교육

전국 1000개 이상 초·중·고교가 ‘인공지능(AI) 중점 학교’로 선정돼 3월부터 본격적인 운영에 들어간다. AI 관련 수업 시수를 최대 두 배로 늘리고, 과목 간 장벽을 허문 융합 교육을 통해 학생들을 변화하는 시대에 적응할 수 있는 ‘AI 네이티브’로 육성하기 위해서다.교육부는 디지털 전환 시대에 발맞춘 미래 인재 양성을 위해 전국 1141개 초·중·고교를 AI 중점 학교로 선정하고 운영한다고 지난 9일 발표했다. 국정 과제인 ‘인공지능 디지털 시대 미래 인재 양성’을 위한 핵심 사업으로 올해는 초 530개교, 중 279개교, 고 319개교, 특수학교 13개교가 선정됐다. 경기가 200개교로 가장 많고, 서울(182개교)·충남(113개교)·인천(107개교)·경북(85개교)·전북(81개교) 등이 그 뒤를 이었다.AI 중점 학교가 다른 학교와 가장 차별화되는 점은 AI 관련 교과 수업이 대폭 늘어난다는 것이다. 초교는 관련 수업 시수를 기존 34시간에서 68시간 이상으로, 중학교는 68시간에서 102시간 이상으로 늘린다. 고교는 자율 선택이던 관련 과목을 필수 과목으로 이수하도록 했다. ‘정보’나 ‘인공지능 기초’를 필수 과목으로 지정하고, 3년간 매 학기 관련 과목을 편성하도록 해 교육의 연속성을 확보했다.교육은 학생 수준에 맞춰 단계적으로 이뤄진다. 초교에서는 실과 및 학교자율시간을 활용해 기초적인 AI 원리를 이해할 수 있도록 하고, 놀이 중심 체험 프로그램을 운영한다. 중학교에서는 자유학기제와 연계해 진로 탐색과 함께 심화 AI 프로젝트를 수행한다. 고교에서는 단순 지식을 넘어 AI 모델을 설계해보는 고난도 탐구 활동을 한다. 국어 수학 과학 등 전 교과에 걸쳐 AI 기술을 활용하는 ‘AI 기반 융합 인재 교육(STEAM)’을 실시한다.고재연 한국경제신문 기자