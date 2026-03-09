rally는 다시(re-)+ 결합하다/편들다 (rally)가 합쳐진 단어로 전쟁터에서 흩어졌던 병사들을 지휘관이 불러 모은다는 군사적인 어원을 가지고 있습니다. 주가가 힘차게 올라가는 모습이 마치 후퇴하던 군대가 다시 전열을 가다듬고 전진하는 모습에 비유하여 rally라는 표현을 쓰게 되었습니다.

South Korea’s stock market extended a historic rally on Wednesday, with the benchmark Kospi index closing above 6,000 for the first time.



Semiconductor stocks, including Samsung Electronics and SK Hynix, rallied on expectations for their higher profits.



Since the start of this year, the Kospi has climbed 44.3%. By late October, it had surpassed 4,000 and entered a year-end “Santa rally” in late 2025. By Jan. 22, the index had crossed 5,000 for the first time.



Robot-related stocks also rallied amid expectations for broader adoption of physical AI.



Individual investors bought a net 1.14 trillion won worth of shares, while institutional investors added a net 1.02 trillion won. However, foreign investors sold a net 2.39 trillion won in stocks.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

수요일 코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파해 마감하며 한국 증시는 역사적 상승세를 이어갔다. 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 반도체 관련 주식들은 수익성 개선 기대감에 힘입어 상승했다.올해 들어 코스피는 44.3% 상승했다. 작년 10월 말에는 4000선을 넘어섰고, 2025년 말에는 이른바 ‘산타랠리’에 진입했다. 이어 1월 22일에는 지수가 사상 처음으로 5000선을 돌파했다.피지컬 AI의 확산 기대감 속에 로봇 관련 종목들도 상승했다.개인투자자들은 1조1400억 원어치를 순매수했고, 기관투자자들도 1조200억 원을 순매수했다. 반면 외국인투자자들은 2조3900억 원어치를 순매도했다.지난해 하반기부터 한국 주식시장은 가파른 상승세를 보였습니다. 이러한 흐름은 올해까지 이어져 연초 두 달간 코스피(Kospi)는 세계 주요 지수 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 이처럼 주식시장이 호황을 누리며 주가가 강하게 오르는 현상을 ‘랠리(rally)’라고 부릅니다.rally는 다시(re-)+ 결합하다/편들다(rally)가 합쳐진 단어로, 전쟁터에서 흩어졌던 병사들을 지휘관이 불러 모은다는 군사적 어원을 가지고 있습니다. 병사들이 다시 모여 전열을 다듬고 힘을 모아 공격을 재개하는 모습이 연상되지요.주가가 계속 떨어지면 투자자들은 공포에 질려 매도합니다. 그러다 특정 시점에서 이제 충분히 싸다고 생각한 투자자들이 다시 집결(rally)해 주식을 사기 시작합니다. 이때 주가가 다시 힘차게 올라가는 모습을 마치 후퇴하던 군대가 다시 전열을 가다듬고 전진하는 모습에 비유해 rally라는 표현을 쓰게 되었습니다.예문에 사용된 Santa rally(산타랠리)는 주식시장에서 많이 쓰는 표현으로, 크리스마스를 전후한 연말과 연초에 주가가 상승하는 현상을 의미합니다. 마치 산타클로스가 주는 선물처럼 주가가 오른다고 해서 붙은 이름이지요.주식시장 외에도 rally는 정치, 사회, 스포츠 등에 두루 쓰입니다. 기념행사나 특정 정치인 또는 정책을 지지하거나 반대하기 위한 ‘대규모 집회’ ‘대규모 집회를 열다’라는 의미입니다.About 3,000 people attended the rally to mark the 100th anniversary of the liberation movement on March 1(3·1 운동 100주년을 기념하기 위해 약 3000명의 사람들이 집회에 참석했다). Thousands of citizens rallied against the war in the Middle East(수천만 명의 시민이 중동전쟁을 반대하는 대규모 집회를 열었다).스포츠에서는 자동차 경주에서 사용됩니다. They are watching a car rally on TV(그들은 TV로 자동차 경주를 보고 있다).테니스나 배드민턴 경기에서는 상대방이 공이나 셔틀콕을 땅에 떨어뜨리지 않고 계속 주고받는 모습을 rally라고 표현합니다. It was the longest rally of the match, lasting nearly one minute(그것은 그 경기에서 가장 긴 랠리였으며, 거의 1분 동안 지속되었다)