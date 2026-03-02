[대학 생글이 통신] 세상을 설명하는 방법, 경제학에서 배워요

대학생 선배가 후배에게



상경 계열 진학을 준비하는 수험생들은 경제학과에서 무엇을 배우는지, 경제학이라는 학문이 무엇인지 궁금할 것입니다. 경제학은 사람과 사회, 그리고 시장이 어떻게 움직이는지를 일관된 기준과 방법으로 설명하는 학문이라고 할 수 있습니다.대학에서 경제학 공부는 고등학교 경제 과목과 비슷하게 이론을 중심으로 접근합니다. 개인과 기업이 어떤 선택을 하는지, 그런 선택이 모여 경제 전체적으로 어떤 균형과 결과를 만들어내는지를 공부합니다. 현실의 경제 현상을 그대로 묘사한다기보다 복잡한 경제 현상을 단순한 구조로 정리한 뒤 그 구조 안에서 논리적으로 어떤 결과가 나오는지를 연구합니다. 이때 중요한 것은 단순히 현실과 얼마나 일치하느냐보다 가정과 결론이 논리적으로 잘 연결되는지입니다. 학부 경제학은 경제 현상을 이해하기 위한 기본적인 사고의 틀을 세우는 데 초점을 맞춘다고 생각하면 됩니다.대학원에 진학하면 연구의 중심은 크게 달라집니다. 대학원 경제학 공부는 대부분 실증 연구, 즉 데이터를 이용한 연구를 중심으로 이뤄집니다. 이론이 실제 현실에서 성립하는지를 확인하는 것이 핵심 과제가 됩니다. 정부 정책과 제도 변화, 시장에 가해진 충격 이후에 경제가 어떻게 달라졌는지를 실제 자료로 분석하고, 그 변화가 어떤 원인 때문에 발생했는지를 엄격하게 검증합니다. 이 과정에서 통계와 수학, 계량경제학 기법이 중요하게 활용됩니다. ‘그럴 것 같다’는 개연성 있는 설명이 아니라 ‘데이터를 확인해보니 정말 그렇다’는 확실한 결론을 요구합니다.성능 중심 접근이라고 할 수 있는 다른 성격의 접근 방식도 있습니다. 이런 방식에서는 왜 그런 결과가 나오는지를 설명하는 것보다 얼마나 잘 맞히는지가 중요합니다. 예측 정확도, 손실 최소화, 실무에서의 유용성 등이 판단 기준이 됩니다. 다만 이 같은 접근 방식은 경제학의 주류 연구 방식은 아닙니다. 오히려 공학이나 금융, 데이터를 기반으로 한 산업에서 성능 중심 접근이 중요한 역할을 합니다. 실제 현장에서는 왜 그런 일이 일어나는지를 설명하는 것보다 얼마나 잘 작동하는지가 필요하기 때문입니다. 경제학 바깥의 응용 분야에서 더욱 의미가 크다고 할 수 있습니다.정리하자면 경제학 전공을 염두에 둔 학생이라면 사회가 왜 이런 모습으로 움직이는지 관심을 갖고 논리와 수학적 방법을 통해 그 이유를 설명해보려고 노력할 필요가 있습니다. 세상을 설명하는 방법을 배우고 싶다면 경제학이 아주 좋은 기회를 제공할 것입니다.이지원 서울대 경제학부 22학번