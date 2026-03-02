[2027학년도 대입 전략] 올해 수능 11월 19일 실시…마지막 통합 수능, 첫 모의고사 3월 24일…수시 접수 9월 7~11일

2027학년도 대입 일정

이미지 크게보기

임성호 종로학원 대표이사

2027학년도 대입이 시작됐다. 올해 수능은 11월 19일(목)에 실시한다. 수능까지 가는 길에 4번의 학력평가 모의고사, 2번의 평가원 모의평가를 합해 총 6번의 시험이 있다. 고 3 기간 동안 각 시험을 분기점으로 삼아 학습 수준을 점검하고 대입 전략을 가다듬는 것이 중요하다. 특히 올해는 통합수능 마지막 해로, 재수 기피로 인한 안정 지원 경향 여부, 사탐런 심화, 지역의사제 도입 등 변수가 많다. 2027학년도 대입 주요 일정을 알아보고, 시기별로 점검해야 할 포인트를 짚어본다.수능까지 가는 과정에서 모의고사는 총 6회가 예정돼 있다. 시도 교육청이 주관하는 학력평가는 3월 24일(화), 5월 7일(목), 7월 8일(수), 10월 20일(화) 등 4회 실시된다. 수능 출제 기관인 교육과정평가원이 주관하는 모의고사는 6월 4일(목), 9월 2일(수) 두 차례 진행한다.이 중 대입 전략 측면에서 가장 중요하게 바라봐야 할 시험은 3월 학력평가와 6월·9월 평가원 모의평가다. 3월 학력평가는 고3에 올라와 실시하는 첫 전국 모의고사로 내 전국 위치를 객관적으로 점검해볼 수 있는 첫 시험이다. 또한 현행 통합수능에서 국어, 수학 선택과목에 처음 응시하는 시험이기 때문에 선택과목별 학습 수준을 점검하고 향후 학습계획을 세워가는 데 기준점이 되는 시험이라고 할 수 있다.3월 학력평가는 고득점 여부보다 결과 분석이 더 중요하다. 내 전국 위치를 파악하는 일은 대입 전략 측면에서 매우 중요하다. 객관적이고 냉정한 평가에 기초해야 현재 학습 수준을 점검하고 앞으로 학습 계획을 세워갈 수 있다. 거창한 계획이 아니라 구체적이고 실천 가능한 로드맵이어야 한다. 특히 3월 학력평가는 시험 범위가 2학년 전체를 포함하기 때문에 1~2학년 중 부족한 학습과 개념을 확인하고 보완 학습 계획을 세우기에 효과적이다. 문항 분석을 통해 부족한 부분을 찾을 때는 최대한 구체적이어야 한다. 틀린 문제뿐 아니라 맞힌 문제도 정답은 왜 정답이고, 오답은 왜 오답인지 이유를 찾는 식으로 정·오답 분석을 하면 부족한 개념을 찾고 정리하는 데 도움이 된다.올해 평가원 주관 모의평가는 6월 4일과 9월 2일 두 차례 예고돼 있다. 모의평가는 수능과 가장 유사한 시험으로 올해 수능의 출제 패턴 및 난이도를 엿볼 수 있는 좋은 기회다. 고3과 N수생이 함께 치르는 시험으로, 고3만 보는 학력평가보다 내 전국 위치를 파악하기에 더 효과적이다. 6월 모의평가 성적은 수시·정시 지원 전략의 기초가 된다. 6월 모의평가 성적을 기초로 정시 지원 가능 대학과 학과의 수준을 가늠한 뒤 이보다 한두 단계 상향해 수시에 지원하는 것이 지원 전략의 기본이라고 할 수 있다.6월 모의평가 성적이 지원 전략의 기초가 되는 이유는 9월 모의평가 성적표를 받지 못한 상태로 수시 원서접수를 해야 하기 때문이다. 9월 모의평가가 2일에 시행되고, 수시 원서접수가 9월 7일부터 시작하기 때문에 내 성적을 정확히 모르는 상태에서 수시 지원을 시작해야 한다. 이 때문에 6월 모의평가 성적을 기초로 수시·정시 지원의 큰 그림을 그리고, 9월 모의평가는 가채점 기준 각 입시기관의 지원 가능 점수를 참고해 지원 전략을 가다듬는 것이 필요하다.6월 모의평가 후 6~8월은 수능학습에 최선을 다해야 하는 시기다. 6월 모의평가를 통해 확인한 부족한 단원과 개념을 보충하고, 국어·영어·수학 성적을 안정화해야 시기다. 탐구 학습량을 본격적으로 늘려가는 시기인 만큼 국어·수학·영어 학습의 안정이 무엇보다 중요하다. 사실상 성적 향상의 마지막 기회라고 할 수 있는 때다.학생부 기록 점검 및 수정도 잊지 말아야 한다. 3학년 1학기 학생부 기록 마감은 8월 말까지 이뤄진다. 학생부종합 전형 지원을 준비 중인 학생이라면 학생부 기록을 점검하고 누락된 활동은 없는지, 추가 기록해야 할 내용은 없는지 점검 후 담당 교사와 상의를 통해 수정하도록 한다.올해 수시모집 원서접수는 9월 7~11일 중 대학별로 3일 이상 진행한다. 수시는 6곳, 정시는 3곳에 지원할 수 있다. 과학기술원 4곳과 한국에너지공과대학 등 5개 이공계특성화대학은 수시·정시 모두 지원 횟수 제한에 해당하지 않으므로 관심 있는 학생이라면 적극적으로 지원해보기를 권한다.9~11월은 수능학습과 수시 논술, 면접 등 대학별 고사 준비의 균형이 매우 중요한 시기다. 서울권 소재의 정시 비중은 평균 40%를 웃돈다. 여기에 수시에서 뽑지 못해 정시로 이월하는 수시이월까지 감안하면 대학별 정시 비중은 최대 50%에 달하기도 한다. 마지막까지 수능학습을 포기하지 말아야 하는 이유도 여기에 있다. 수능학습을 방해하지 않는 선에서 논술과 면접을 준비하는 지혜가 무엇보다 중요한 시기다.올해 수능은 11월 19일에 시행된다. 수능 성적 통지는 12월 11일로 예정돼 있다. 수시 합격자 발표는 12월 18일까지 대학별로 진행한다. 이어 12월 21~23일 수시 합격자 등록을 진행하고, 수시 미등록 충원은 12월 24~29일에 실시한다.수시 미등록 충원이 마무리되면 정시 최종 인원이 발표된다. 현재 발표된 정시모집 규모는 최초 계획 계획에 따른 인원이다. 여기에 수시에서 미등록 충원까지 해도 선발하지 못한 인원을 정시로 넘기는 수시이월을 포함해 정시 최종 인원이 확정된다. 최종 모집 인원은 경쟁률 및 합격선에 큰 영향을 미치 요소인 만큼 지원 전에 꼭 점검해봐야 한다. 올해 정시 최종 인원은 12월 30일부터 2027년 1월 3일까지 대학별 홈페이지 등을 통해 발표될 예정이다.정시 원서 접수는 2027년 1월 4~7일 중 3일 이상 대학별로 진행할 예정이다. 합격자 발표는 2월 5일까지 이어진다. 2월 10~12일 합격자 등록을 거쳐, 13~17일 정시 미등록 충원이 이뤄진다.정시까지 진행했음에도 모집 인원을 다 채우지 못한 대학은 2월 말 추가 모집을 실시한다. 추가 모집은 세 번째 입시라고 불릴 정도로 규모가 상당하다. 전국 추가 모집 인원은 2022학년도 1만7959명, 2023학년도 1만7439명, 2024학년도 1만3148명, 2025학년도 1만1226명, 2026학년도 8443명으로 모집 규모가 상당한 수준이다. 지방뿐 아니라 서울권 대학에서도 추가 모집이 많다. 서울권 대학은 2024학년도 31개 대학 604명, 2025학년도 29개 대학 668명, 2026학년도 24개 대학 668명을 추가 모집으로 선발했다. 마지막까지 포기하지 말고 적극 지원해보기를 바란다.