수능만 잘 보면 장땡?…SKY 가고싶으면 '이 세 가지'부터 챙기세요 [대입전략]

2028학년도 최상위권 내신 관리

서연고 수시 확대, 지역의사제 수시 확대

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정시도 수능 비중 줄고, 내신 영향력 증가

임성호 종로학원 대표이사

내신 5등급제, 수능 개편, 고교학점제가 전면 적용되는 2028학년도 대학입시 전형 계획이 발표되었다. 서울대의 정시 선발 비율은 2027학년도 41.5%에서 34.3%로 낮아졌다. 정시 선발 인원은 242명(15.6%)이나 줄었다. 연세대도 정시 선발 비율이 43.1%에서 33.8%로 낮아졌으며, 정시 선발 인원은 331명(19.6%) 감소했다. 고려대의 정시 선발 비율은 2027학년도 40.1%에서 40.0%로, 현 수준을 유지했다. 결과적으로 서연고에서만 정시 선발 인원이 2027학년도 대비 576명(11.3%) 감소했다. 이에 따라 수시·정시 지원자 수, 합격 점수 등이 상당한 영향을 받고, 최상위권 입시 전략에도 변화가 불가피할 전망이다.2027학년도부터는 지역의사제가 도입되어 수시 선발 지형에 큰 변화가 생길 것이다. 지역의사제 전형은 최상위권 입시에 영향을 미칠 중대 변수다. 지역의사제 전형은 수시 전형에 배치되기 때문에 서연고 정시가 줄고 수시가 늘어나는 상황과 맞물려 현 고2부터 적용되는 최상위권 수시 입시에 많은 변화가 예상된다. 또한 올해는 현행 대입제도 마지막 해로, 금년도 고3 학생들이 내년도에 재수할 경우 재수 유불리에도 학생마다 상당한 차이가 생길 수 있다. 2027학년도 수시 원서접수 지원 단계부터 수험생마다 유불리에 따른 지원 전략이 매우 달라질 수 있는 상황이다.연세대 수시 교과 전형 선발 인원은 2027학년도 500명에서 564명으로 12.8% 증가했고, 고려대도 2027학년도 648명에서 672명으로 3.7% 늘어났다. 2028학년도 입시에서 내신이 우수한 학생들이 유리해진 상황이다. 학생부종합전형은 서울대가 2116명에서 2429명으로 14.8% 증가했다. 연세대는 1210명에서 1652명으로 36.5%나 늘어났다. 반면 고려대는 1651명에서 1609명으로 소폭(42명) 줄었다. 최상위권 수시 전형에서 학교 내신 성적뿐 아니라 비교과 활동 영역 비중이 대폭 확대된 상황이다. 학교 내신등급 관리뿐 아니라 본인이 지원하고자 하는 학과 특성에 맞는 비교과 영역 준비를 철저히 해야 한다.정시에서도 상당한 선발 방식의 변화가 2028학년도 대입부터 적용된다. 서울대는 정시 일반전형에서 수능보다 학교 내신 변별력을 크게 강화했다. 먼저, 1단계 수능 3배수 선발에서 수능점수 적용이 표준점수에서 등급 점수로 변경되었다. 1단계 수능 3배수도 2027학년도까지는 2배수였다. 그만큼 수능 변별력이 약화된 것이다.2단계에서는 수능 60점, 교과 역량 평가 40점이 적용된다. 교과 역량 평가 40점은 정성 평가로 매겨진다. 사실상 당락의 결정적 변수가 될 수 있다. 현행 2단계 교과 역량 평가 20점보다 2배 높아졌다. 2단계에서 수능점수 반영도 백분위 점수로 변경되었다. 현행 표준점수에서 백분위 점수로 변경되어 수능 변별력이 대폭 약화되었다. 교과 역량 평가는 A+ 40점, A 39점, B+ 38점, B 37점, C+ 36점, C 35점 총 6개 등급으로 발표했다. 서울대 의대는 2단계에서 수능 60점, 교과 역량 평가 20점, 인적성 면접 20점으로 선발한다. 의대 교과 역량 평가는 A+ 20점, A 19.5점, B+ 19점, B 18.5점, C+ 18점, C 17.5점이다. 수능 등급이 적용되는 1단계 3배수 선발에서 반영되는 과목에는 국어, 수학, 영어, 탐구뿐 아니라 한국사도 포함된다. 한국사 등급도 상황에 따라 상당한 영향이 미칠 수밖에 없다.연세대 정시 일반전형은 수능 900점, 서류 100점으로 선발한다. 2027학년도에서는 수능 950점, 학생부(교과) 50점으로 선발했다. 수능이 약화되고 학생부의 비중이 높아졌다. 서류 100점 또한 교과학습 발달 상황과 출결 등을 바탕으로 하는 정성 평가로 명기되어 발표했다. 학교 내신성적뿐 아니라 전공 적성에 적합한 비교과 영역이 중요해졌다는 의미다. 연세대 의예과는 1단계 수능으로 2.5배수를 선발한다. 2단계에서는 수능 850점, 서류 100점, 면접 50점이며, 면접은 제시문 기반 면접으로 진행한다.고려대 정시 일반전형에서는 기존과 동일하게 수능 100%로 선발한다. 그러나 수능 교과우수자전형에서는 현재 표준점수 활용에서 백분위 점수로 수능점수 적용이 변경된다. 수능 변별력이 현재보다 약화되었다. 선발 방식은 수능 80%, 학생부(교과) 20%로 선발해 수능이 약화되고 학생부 비중이 높아졌다. 고려대 정시 교과우수자전형의 경우 N수생 지원은 2028학년도부터 불가능하다.2028학년도 최상위권을 목표로 하는 수험생은 학교 내신, 본인의 전공 적성에 부합하는 학생부 비교과 관리, 수능 준비 등 세 가지 모두를 고1 때부터 철저히 관리해야 한다. 목표 대학과 학과를 빨리 결정하는 게 유리하다. 고1 때는 학교 내신에 대한 최우선 관리, 고2·3 때는 비교과 영역에 대한 선택과목 관리와 수능 준비를 병행하는 입시 전략을 세우는 것이 바람직해 보인다.