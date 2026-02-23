생각하기와 글쓰기



대부분 타대학 의대 중복 합격자

지역의사제 도입 시 심화 가능성

2026학년도 서울대 자연계 정시 합격자 가운데 등록을 포기한 인원이 5년 새 최대 규모인 180명에 달한 것으로 나타났다.이들은 다른 의대에 중복 합격해 서울대 등록을 하지 않은 것으로 보인다.18일 종로학원에 따르면 2026학년도 서울대 정시 합격자 중 등록을 포기한 인원은 총 224명으로 집계됐다. 계열별로 보면 자연계가 180명(80.4%)으로 대다수를 차지했다. 최근 5년 새 가장 큰 규모다.이는 의대 모집인원이 많이 늘어난 2025학년도 당시 178명보다도 많은 수치다. 의대 증원 전인 2023학년도(88명)와 비교하면 2배 넘게 증가했다.학과별로 보면 첨단융합학부는 전년 대비 33.3%나 증가한 16명이 등록하지 않았다. 이들이 정시모집 정원에서 차지하는 비율은 21.9%에 달한다. 전기정보공학부는 전년보다 25% 증가한 15명, 간호대는 48.3% 늘어난 14명이 등록을 포기했다. 자연계열의 등록포기 미발생 학과는 의예과와 에너지자원공학과, 통계학과 등 3곳에 불과했다. 인문계는 36명(16.1%), 예체능은 8명(3.6%)이 등록하지 않았다.종로학원은 지역의사제가 도입되는 2027학년도부터 서울대 자연계 정시 합격자의 ‘타 의대 이탈’ 규모가 더 늘어날 것으로 내다봤다. 임성호 종로학원 대표는 “서울대 자연계 정시 등록 포기자는 사실상 대부분이 의대 중복 합격자로 볼 수 있다”며 “서울대 경영, 경제 등 인문계열 등록 포기자도 대부분 인문계열 선발 의대, 치대, 한의대 등에 동시 합격한 것으로 추정된다”고 말했다.연합뉴스