around는 ‘빙 둘러’라는 의미로, 명사 앞에서 전치사로 사용하면 ‘둘레에’ ‘주위에’라는 의미입니다. clock은 시곗바늘이 있는 시계를 의미합니다. around the clock을 직역하면 ‘시계 주위를 계속 돈다’는 의미로,시계의 시침이 1부터 12까지 한 바퀴를 돌고 다시 반복해서 도는 모습에서 유래한 표현입니다.

제미나이

South Korea will make its capital markets more accessible to global investors by introducing 24-hour foreign exchange trading.



The Ministry of Economy and Finance will extend domestic foreign exchange trading hours to operate continuously, replacing the current schedule that runs from 9 a.m. to 2 a.m. the following day.



It will support overnight trading without requiring banks to staff dealing rooms around the clock.



Officials now hope to attract foreign investors able to trade Korean stocks without time-zone.



Continuous foreign exchange trading will allow investors to convert foreign currencies into won at any time.



“Foreign investors interested in the Korean market will be able to participate far more easily,” said a senior ministry official.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

한국은 24시간 외환 거래 도입을 통해 자본시장에 대한 글로벌 투자자의 접근성을 높일 계획이다.기획재정부는 현재 오전 9시부터 다음 날 오전 2시까지 운영되고 있는 국내 외환시장 거래 시간을 개편해 하루 24시간 연속 운영 체제로 전환할 예정이다.이번 조치는 은행들이 딜링룸에 24시간 내내 인력을 상주시킬 필요 없이 야간 거래를 지원할 수 있도록 설계했다.정부는 시차에 구애받지 않고, 해외 투자자들이 더욱 활발하게 국내 증시에 유입될 것으로 기대한다.외환 시장이 24시간 운영되면 투자자는 언제든지 외화를 원화로 환전할 수 있다.한 고위 관계자는 “한국 시장에 관심 있는 외국인투자자가 훨씬 더 쉽게 참여할 수 있을 것”이라고 말했다.외환시장이 24시간 운영되면 국가 간 시차와 관계없이 언제든 원하는 시점에 달러를 원화로, 혹은 원화를 달러나 다른 나라 통화로 환전할 수 있습니다. 특히 시차가 있는 해외 투자자들이 현지 업무 시간대에 실시간으로 원화를 환전해 한국 시장에 투자하기가 훨씬 수월해집니다. 한국 주식 시장 등 금융 시장에 외국인 투자를 활성화하기 위해 국내 외환시장을 거래 시간 제약 없이 24시간 운영할 계획이라는 기사의 일부입니다.예문 중간에 ‘하루 종일’ ‘24시간 내내’ 라는 의미로 around the clock이라는 표현을 사용했습니다. around는 ‘빙 둘러’라는 의미로, 명사 앞에서 전치사로 사용하면 ‘둘레에’ ‘주위에’라는 의미입니다. clock은 시곗바늘이 있는 시계를 의미합니다. around the clock을 직역하면 ‘시계 주위를 계속 돈다’는 의미로, 시계의 시침이 1부터 12까지 한 바퀴를 돌고 다시 반복해서 도는 모습에서 유래한 표현입니다.Around the clock과 round the clock은 같은 의미로 주로 동사 뒤에서 부사구로 쓰입니다. The government plans to build a capital market open around the clock for global investors(정부는 해외 투자자들을 위해 24시간 열려 있는 자본시장을 구축할 계획이다). 위의 예문에 사용된 operate continuously와 같은 의미로 operate around the clock 표현을 쓸 수 있습니다.또 명사 앞에서 형용사구로도 사용하는데, 이때는 하이픈을 넣어 around-the-clock 형태로 사용합니다. Our company offers around-the-clock customer support to solve your problems anytime(저희 회사는 언제든지 고객님의 문제를 해결해드리기 위해 24시간 고객 지원 서비스를 제공합니다).예문 첫 문장에 사용한 24-hour foreign exchange trading을 around-the-clock foreign exchange trading으로 표현할 수 있습니다. 또 예문에 있는 continuous foreign exchange trading을 around-the-clock foreign exchange trading으로 표현해도 같은 의미입니다.