On a brightly lit stage at the Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas, a humanoid robot stepped forward with deliberate calm.



Roughly the height of an adult man, Atlas raised its hands and began to bend its fingers slowly as if to reassure the audience that this machine could feel its way through the world.



Atlas, developed by Boston Dynamics Inc., a subsidiary of Hyundai Motor, stooped to mimic picking an object up from the floor, stretched an arm to retrieve an item from a shelf and then, gestured toward the edge of the stage.



Under the slogan “AI robotics, from the lab to life,” the South Korean automotive conglomerate laid out plans at a CES 2026 media day to mass-produce humanoid robots from 2028.



The Atlas development model shown in Las Vegas is designed with manufacturing in mind.

해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션 센터의 밝은 조명이 비치는 무대 위로, 휴머노이드 로봇이 침착하고 여유로운 걸음으로 앞으로 나섰다. 성인 남성 키만한 아틀라스는 두 손을 들어 올린 뒤 손가락을 천천히 움직이기 시작했다. 마치 이 기계가 세상을 스스로 느끼며 탐색할 수 있다는 사실을 관객들에게 보여 주려는 듯한 모습이었다.현대자동차그룹 자회사인 보스턴 다이내믹스가 개발한 아틀라스는 바닥에 놓인 물건을 줍기 위해 몸을 숙였고, 손을 뻗어 선반 위의 물건을 꺼낸 후 무대 끝을 가리켰다.현대자동차그룹은 ‘AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로’이란 주제로 CES 2026 미디에 데이를 열어 2028년부터 휴머노이드 로봇을 본격적으로 양산하겠다고 밝혔다.라스베이거스에서 선보인 아틀라스 개발 모델은 실제 제조 현장에서의 활용과 대량 생산을 염두에 두고 설계된 것이다.이달 초, 세계에서 가장 큰 전자 박람회인 CES 2026(Consumer Electronics Show 2026)에서 현대자동차그룹은 아틀라스(Atlas)라는 휴머노이드(humanoid) 로봇을 선보여 큰 관심을 끌었습니다. 이전에 보았던 다소 거북하고 기계적인 움직임의 로봇이 아니라, 마치 사람이 움직이는 것처럼 자연스럽게 걷고 팔을 움직이는 모습은 많은 사람들의 눈길을 사로잡았지요.사람을 닮은 로봇을 왜 humanoid robot이라고 부르게 되었을까요? humanoid는 human(사람)에 ‘~와 비슷하게 생긴’ ‘~을 닮은’이라는 의미의 접미사 -oid가 결합해 만들진 단어로 머리, 팔, 다리 등 전체적인 형태가 사람과 매우 비슷한 로봇이라는 의미입니다.사실 로봇은 이미 우리 일상 곳곳에서 사용되고 있습니다. 집 안을 청소해 주는 로봇청소기, 물건을 옮기는 운반 로봇, 공장이나 식당에서 사용하는 로봇팔 등이 대표적이지요. 그런 로봇은 service robot(서비스 로봇) 또는 industrial robot(산업용 로봇)으로 불립니다.‘-oid’가 사용된 예로 android라는 단어도 들어본 적이 있을 것입니다. android는 그리스어로 ‘성인 남성·인간’을 뜻하는 ‘andr-’와 결합된 단어로, 사람과 유사한 형태를 가진 인공적인 존재라는 의미입니다. android는 humanoid에 비해 자연스럽게 닮았다기보다는, 사람을 본떠 인공적으로 만들어졌다’는 느낌이 더 강합니다. 그래서 이 단어는 특히 SF(science fiction) 문학이나 영화에서 자주 사용됩니다.또 다른 예로 asteroid(소행성)가 있습니다. aster(별)와 -oid가 결합된 말로, 실제 별은 아니지만 멀리서 보면 별처럼 반짝이는 작은 천체라는 의미를 담고 있지요. 이와 비슷하게 침팬지나 고릴라처럼 인간과 신체 구조가 비슷한 유인원은 ‘인간’을 의미하는 ‘anthro-’를 사용해 anthropoid라고 부르기도 합니다.이제 영어 단어 끝에 ‘-oid’가 붙어 있다면 어떤 대상을 닮게 만들어진 존재를 의미한다는 걸 자연스럽게 떠올릴 수 있을 것입니다.