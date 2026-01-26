[대학 생글이 통신] 예비 고1에게 도움 될 겨울방학 공부법

대학생 선배가 후배에게



선행 학습보다 더 중요한 것이 있는데, 저는 그것을 '습관 선행'이라고 합니다. 정해진 시간에 자고 일어나며 일정한 휴식 시간 외에는 공부에 몰입하는 습관을 지금부터 들이는 것이 좋습니다.

대학입시를 목전에 둔 고등학교 생활은 진로를 향한 본격적인 여정이 시작되는 시기라고 할 수 있습니다. 고등학교 입학을 앞둔 예비 고1 학생들이 성공적인 첫걸음을 내딛기 위해 생각해봐야 할 점을 정리해봤습니다.우선 진학할 고등학교에 대한 정보를 수집할 필요가 있습니다. 내가 갈 고등학교에 재학 중인 선배나 그 학교 학생들이 많이 다니는 학원 등을 통해 시험과 학교생활에 대한 정보를 확보하는 것이 중요합니다. 이를 바탕으로 남은 방학 동안 공부 방향을 설정하고 생활 습관도 잡아나가면 고등학교 입학 후 보다 쉽게 적응할 수 있습니다.예비 고1 학생 중에서는 고등학교 교과과정을 선행학습 중인 사람이 많을 것입니다. 하지만 선행학습보다 더 중요한 것이 있는데, 저는 그것을 ‘습관 선행’이라고 하겠습니다. 고등학교에 가면 중학교 때보다 훨씬 빡빡하게 짜인 시간표에 따라 공부해야 합니다. 선행학습을 했더라도 평균 공부 시간이 적거나 공부 습관이 잘 잡혀 있지 않으면 고등학교 생활에 적응하기가 무척 힘듭니다. 따라서 정해진 시간에 자고 일어나며, 일정한 휴식 시간 외에는 공부에 몰입하는 습관을 지금부터 들이는 것이 좋습니다.교과목을 미리 공부하는 것 역시 아주 중요합니다. 습관 선행이 고등학교 생활에 잘 적응하기 위한 연습이라면, 교과목 선행은 좋은 성적을 내기 위한 준비라고 할 수 있습니다. 고등학교 진학 후 우수한 성적을 올리기 위해서는 이번 겨울방학 동안 기본기를 다져놓아야 합니다. 그러기 위해 국어, 영어, 수학과 과학탐구 선행 학습이 필요합니다. 그중에서도 우선순위는 영어와 수학에 있고, 그다음이 국어라고 할 수 있습니다. 구체적인 비율로 말하자면 하루 10시간 공부한다고 했을 때 수학과 영어에 각각 4시간, 국어에 2시간을 쓴다고 생각하면 되겠습니다. 경우에 따라 수학과 영어 비율을 조금 조절해도 좋습니다.‘OO고 대비반’이라는 식으로 특정 고등학교에 진학하는 학생들을 대상으로 강좌를 개설하는 학원도 있습니다. 본인의 실력을 점검하고 싶다면 이런 학원 수업을 수강하는 것도 추천합니다. 혼자서 공부하다 보면 현실에 안주하고 해이해지기 쉽습니다. 학원에 다니며 같은 학교에 갈 학생들과 함께 공부하면 자기 위치를 확인하면서 긴장을 늦추지 않는 효과가 생깁니다. 이렇게 노력하면서 이번 겨울방학을 보낸다면 고등학교 생활에 잘 적응하고 원하는 만큼의 성적을 얻는 데 큰 도움이 될 것입니다.신지민 서울대 경제학부 22학번