[생글기자 코너] 인플레이션, 잘만 관리하면 경제에 도움

적당한 인플레이션은 기업 투자와 가계소비를 촉진하고 부채 부담을 줄인다. 기업의 매출과 이익을 늘려 주가를 받쳐주며 부동산 등 실물자산의 가치를 안정적으로 끌어올리기도 한다.

물가가 전반적·지속적으로 오르는 현상을 ‘인플레이션’이라고 한다. 인플레이션은 실질 구매력을 약화해 가계의 부담을 키운다. 이 때문에 인플레이션은 경제의 위험 요소로 간주한다.하지만 인플레이션이 부정적이기만 한 것은 아니다. 적절한 수준의 물가상승은 경제의 활력을 높이기도 한다. 적당한 인플레이션은 기업 투자와 가계소비를 촉진한다. 물가상승률이 너무 낮은 디스인플레이션이나 물가가 하락하는 디플레이션이 발생하면 기업이 투자를 미루고 소비자도 지출을 늦춘다. 이에 따라 경제활동이 위축된다. 이런 상황은 인플레이션 이상으로 경제에 좋지 않은 결과를 초래한다.반면 물가가 안정적으로 상승하면 기업은 미래의 판매 가격 상승을 기대하며 설비 투자에 나선다. 가계도 화폐 가치 하락에 대비해 필요한 소비에 나선다. 한국을 비롯해 주요국 중앙은행이 0%가 아닌 연 2% 안팎의 인플레이션을 목표로 정한 이유도 여기에 있다.인플레이션은 부채 부담을 줄인다. 물가가 오른 만큼 화폐 가치가 하락하기 때문에 부채의 실질 가치가 낮아진다. 자산 가격에도 영향을 미친다. 적정 수준의 물가상승은 기업의 매출과 이익을 늘려 주가를 받쳐준다. 부동산 등 실물자산의 가치를 안정적으로 끌어올리기도 한다. 다만, 이런 효과는 물가상승률이 지나치게 높아지지 않고, 소득 증가가 뒷받침되는 환경에서 나타난다.결국 인플레이션은 무조건 퇴치해야 할 적이라기보다 예측할 수 있는 수준에서 관리해야 할 리스크 요인이다. 가계와 기업이 감당할 수 있는 범위에서 인플레이션을 유지하는 것이 중요하다.신윤호 생글기자(경주정보고 2학년)