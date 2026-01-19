[대학 생글이 통신] 다양한 경험으로 채우는 대학생의 겨울방학

대학생 선배가 후배에게



수험생 여러분은 방학 중인 지금도 입시 준비에 열중하고 있을 것입니다. 그런 여러분을 위해 제가 경험한 대학생의 방학 생활에 대해 소개해볼까 합니다.대학생은 방학 중 공모전 및 대회 참가, 계절학기 수강, 외국어 공부 및 자격증 취득, 봉사활동, 독서, 여행, 아르바이트, 인턴 활동 등 중고등학생보다 훨씬 다채로운 일을 경험합니다. 그중 개인적으로 뜻깊었던 활동 네 가지를 꼽아봤습니다.첫 번째는 공모전 및 대회 참가입니다. 전공 또는 관심 분야의 공모전 참가는 새로운 지식을 얻고, 앞으로 공부를 이어나갈 때 구체적인 방향을 설정해주는 길잡이 역할을 합니다. 대회 준비 과정에서 해당 분야와 관련된 새로운 학문을 접할 기회가 되기도 합니다.잘하지 못할 것 같아 도전을 망설이는 학생도 있습니다. 하지만 일단 도전해보고 최선을 다해 준비하는 경험 자체가 공모전과 대회 참가에서 얻을 수 있는 가장 값진 성과입니다. 대회 참가 경험과 수상 경험이 주는 성취감은 이루 말할 수 없을 만큼 큽니다.두 번째는 봉사활동입니다. 대학 중에서는 졸업 요건에 봉사활동이 포함된 곳도 있지만, 그렇지 않은 대학도 부지기수입니다. 대학생이 되어 느낀 점 중 하나는 우리 사회에는 도움의 손길이 필요한 곳이 생각보다 아주 많다는 사실입니다. 도서관 같은 공공기관 봉사부터 시작해 교육 봉사, 유기 동물 보호센터 봉사, 온라인 봉사 등 다양한 방식으로 세상과 더불어 살아가는 방법을 배울 수 있습니다. 그만큼 가치 있는 시간이기에 여러분도 대학생이 된다면 주변에 온기를 더하는 일에 꼭 함께했으면 합니다.세 번째는 외국어 공부와 자격증 취득입니다. 대학생들은 취업, 임용시험, 공무원 시험 등의 목표를 이루기 위해 방학 중 토익, 토플, 컴퓨터활용능력 시험 등에 응시합니다. 개인적 흥미에 따라 외국어를 공부하는 학생도 있습니다. 외국어와 자격증 공부는 시간상 여유가 있는 방학을 알차게 활용하는 좋은 방법입니다.네 번째는 독서와 여행입니다. 저는 유년기에 재미있게 읽은 책을 대학생이 되고 나서 다시 읽어보기도 했는데요, 어릴 적 받은 느낌과는 또 다른 감정이 들어 같은 책도 다르게 이해할 수 있는 재미있는 경험이었습니다. 문학과 비문학 책을 번갈아 읽으며 여러 분야의 지식을 쌓는다면 미래를 위한 소중한 자양분이 될 것입니다. 수험 생활을 성공적으로 마무리하고, 대학생이 되어 보다 다양한 활동에 도전해볼 기회를 갖기를 바랍니다.송지은 이화여대 기독교학과 23학번