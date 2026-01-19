기계 주문이 먼저 줄었다…'경기 온도계' 읽는 법 [수능에 나오는 경제·금융]

경기종합지수

제미나이

11일 대체데이터 플랫폼 한경에이셀(Aicel)에 따르면 지난해 11월까지 설비투자 선행지표로 통하는 글로벌 공작기계 업체의 총수주액은 2조8946억원으로 전년 동기(2조7360억원) 대비 6% 증가했다. 반면 같은 기간 국내 공작기계 수주액은 6974억원으로 1년 전보다 10% 줄었다. 특히 하반기(7~11월) 국내 수주액은 1721억원으로 2024년 같은 기간(3279억원)과 비교해 47.5% 감소했다.



-2026년 1월12일자 한국경제신문-

NIE 포인트

지난해 국내 공작기계 업체들의 총수주액은 늘었지만, 국내 수주는 되레 줄었다는 내용의 기사입니다. 공작기계는 기계를 만드는 기계입니다. 기계의 어머니란 의미에서 ‘Mother Machine’이라고도 불리지요. 기업들은 공장을 새로 짓거나 증설하겠다는 결정을 내릴 때 제품 또는 부품을 만들 공작기계를 가장 먼저 주문합니다.그래서 공작기계 수주는 대표적인 경기 ‘선행(先行) 지표’로 불립니다. 국내 수주가 크게 꺾였다는 것은 기업들의 한국 내 설비투자 심리가 위축됐다는 신호로 여겨집니다.경기는 눈에 보이지 않습니다. 경제학자와 통계 기관은 여러 숫자와 지표를 묶어 ‘지금 경기가 어디쯤인지’를 읽습니다. 우리나라의 핵심 통계 기관인 국가데이터처는 생산, 투자, 고용, 소비처럼 경기에 민감하게 반응하는 여러 지표를 묶어 경기종합지수를 만듭니다.경기지표는 실제 경기보다 먼저 움직이느냐, 같이 움직이느냐, 나중에 따라오느냐에 따라 각각 선행지표-동행(同行)지표-후행(後行)지표로 나뉩니다. 그리고 이들 지표를 바탕으로 ‘앞으로의 경기’를 보여주는 선행종합지수, ‘현재 경기’를 보여주는 동행종합지수, ‘사후적인 경기 확인을 위한’ 후행종합지수가 산출됩니다.이 가운데 가장 많은 관심이 쏠리는 것은 단연 선행종합지수입니다. 국가데이터처는 재고순환지표, 경제심리지수, 건설수주액, 기계류내수출하지수, 수출입물가비율, 코스피, 장단기금리차 등 7가지 선행지표를 활용해 선행종합지수를 만듭니다.기업이 쌓아놓은 재고가 줄어드는지, 미래 경제에 대한 소비자나 기업의 기대가 긍정적인지, 기계나 건설 공사 수주가 잘되는지 등을 보면 가까운 미래의 경기를 읽을 수 있겠지요. 그 외에 주식시장에서 이미 알려진 호재는 선반영된다는 측면에서 코스피지수가 선행지표에 포함된 부분도 있습니다.장기국채 금리는 더 오랜 기간 보유하는 위험이 반영돼 단기금리보다 높은 게 일반적인데요, 분석기관들은 장단기 금리차가 얼마나 좁혀지는지, 특히 장기금리가 단기금리보다 낮아지는 ‘장단기 금리차 역전’이 일어나는지도 눈여겨봅니다. 장단기 금리차 역전은 대표적 경기침체의 신호로 통합니다. 경제 불확실성이 커질 때 투자자들이 장기국채 등 안전자산을 선호해 장기금리가 하락하곤 하는데, 이 같은 투자자의 행동이 선행지표로 활용되고 있는 셈입니다.동행종합지수는 광공업생산지수, 서비스업생산지수, 소매판매액지수, 내수출하지수, 건설기성액, 수입액, 비농림어업취업자수 등 7개 지표로 구성됩니다. 이들 지표는 국민경제 전체의 경기변동과 거의 동일한 방향으로 움직입니다. 경기의 변동을 사후에 확인하는 후행종합지수는 생산자제품재고지수, 소비자물가지수변화율, 소비재수입액, 취업자 수, CP유통수익률 등 5개로 구성됩니다.기업의 재고 관련 지표가 선행지표와 후행지표 모두에 포함돼 궁금해하는 독자도 있을 것 같습니다. 선행지표 중 재고순환지표는 ‘제품 출하증가율’에서 ‘재고증가율’을 뺀 지표입니다. 즉 제품 생산이 늘어나는데 재고는 줄고 있다면 재고순환지표가 높아지겠지요. 재고순환지표가 개선된다는 것은 그만큼 경기가 좋아지고 있다는 신호입니다.반면 생산자제품재고지수는 일정 시점의 생산자 재고 수준 자체를 나타내는 지표입니다. 기업이 실제 보유한 완제품의 양을 보여주죠. 현재 기업들의 창고에 재고가 많이 쌓여 있다면 그간 경기가 좋지 않았다는 의미일 것입니다.현재 한국은 어떤 상황일까요. 지난달 30일 국가데이터처가 발표한 2025년 11월 ‘산업활동동향’을 보면 작년 10월 기준 선행종합지수 순환변동치(단기 경기변동만 분석하기 위한 지표)는 기계류내수출하지수가 감소하고 건설수주액이 줄었지만 코스피지수, 장단기금리차 등이 증가해 전월 대비 0.3포인트 상승한 102.5포인트를 기록했습니다. 반면 동행종합지수 순환변동치는 서비스업생산지수, 비농림어업취업자수가 증가했지만 내수출하지수, 광공업생산지수 등이 감소해 전월 대비 0.4포인트 하락해 98.6포인트에 그쳤습니다.이런 상황에서 공작기계 국내 수주가 급감했다는 대목은 의미가 큽니다. 주가가 오르고 금융 투자자들의 기대는 낙관적이더라도 기업들이 국내에서 신규 설비투자를 망설이면 일자리가 늘지 않고, 제조업 경쟁력도 낮아질 수 있습니다. 동시에 글로벌 수주가 늘었다는 점은 기업들의 투자가 해외로 이동하고 있을 가능성도 시사합니다.이런 상황에서 인공지능(AI)발 반도체 호황이 돌발 변수를 만나 꺾인다면 어떻게 될까요. 우리가 경기지표를 신중하게 읽어야 하는 이유도 여기에 있습니다.1. 국내 공작기계 수주 감소가 왜 선행지표로 해석되는지 알아보자.2. 장단기 금리차 역전이 왜 경기침체를 예고하는지 이해해보자.3. 기업 재고의 변화가 경기를 판단하는 데 어떻게 활용되는지 분석해보자.