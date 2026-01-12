[대학 생글이 통신] 꾸준한 수면 관리가 방학 중 학습 성패 좌우

대학생 선배가 후배에게



꾸준한 페이스를 유지하며 공부 습관을 정립해야 하는 방학 기간에는 수면 부족이야말로 가장 큰 장애물입니다. 무리한 계획을 세우기보다는 본인에게 맞는 최적의 수면 시간부터 찾아보세요.

겨울방학은 지난 학기에 미흡했던 부분을 보완하고 다가올 새 학기를 위해 학습 방향을 전반적으로 다시 잡을 기회라는 점에서 ‘골든타임’이라고 할 수 있습니다. 방학 중 공부 계획을 세우고, 새해를 맞아 새로운 다짐도 했을 것입니다. 그런데 방학 중 학습의 성패를 좌우하는 의외의 강력한 변수가 있습니다. 바로 수면 관리입니다.저는 인체에 ‘수면량 보존의 법칙’이 존재한다고 믿습니다. 우리 몸은 정직합니다. 새벽 4시에 잠들면 점심시간이 훌쩍 지나서야 눈이 떠지는 것이 이치이며, 반대로 밤 10~11시에 잠들면 알람 없이도 아침 6시에 상쾌한 기분으로 일어날 수 있습니다. 간혹 강인한 정신력을 발휘해 늦게 자고도 일찍 일어날 때가 있겠지만, 제 경험상 그렇게 오랫동안 지속할 수는 없습니다. 설령 일찍 일어났다고 하더라도 깨어 있는 동안 머리가 멍하거나 쏟아지는 졸음과 싸우느라 정작 공부 효율성은 바닥으로 떨어졌습니다.뭔가 해보겠다는 욕심에 밤늦게까지 공부해본 경험이 누구나 한 번쯤 있을 것입니다. 냉정하게 말해 공부 시간을 늘리는 것이 아니라 내일의 에너지를 미리 앞당겨 쓰는 것에 불과하다고 할 수 있습니다. 내신시험을 코앞에 둔 시점이라면 1분, 1초가 아쉽기에 내일의 체력을 당겨쓰는 벼락치기 전략이 유효할 수도 있습니다. 그렇게 해서 내신 점수를 올릴 수 있다면 성공입니다.하지만 방학은 다릅니다. 방학 중에는 당장 며칠 안에 결과를 낼 필요가 없습니다. 긴 호흡으로 가야 합니다. 꾸준한 페이스를 유지하며 공부 습관을 정립해야 하는 방학 기간에는 수면 부족이야말로 가장 큰 장애물입니다.저는 하루에 최소 8시간은 자야 다음 날 집중력을 유지하며 공부할 수 있었습니다. 잠을 줄여 가며 공부하는 사람에게는 게을러 보일지 모르지만, 저에게는 8시간 수면이 최상의 성과를 내기 위한 필수 수면 시간입니다. 사람마다 적정한 수면 시간에는 차이가 있을 것입니다. 그러나 전문가들은 대체로 하루 8시간 안팎의 규칙적인 수면을 권장합니다.적정한 수면 시간을 유지하며 공부하는 습관은 개학 후에도 중요합니다. 단거리달리기가 아닌 마라톤이라고 할 수 있는 수험 생활에서 수면은 체력 관리와도 직결됩니다. 겨울방학 중 많은 과제를 해야 한다는 욕심이 있을 것입니다. 무리한 계획을 세우기보다는 본인에게 맞는 최적의 수면 시간부터 찾아보세요. 잘 자는 것이야말로 겨울방학을 알차게 보낼 수 있는 첫걸음입니다.김하성 서울대 농경제사회학부 24학번