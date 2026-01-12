이 표현은 야구에서 유래했습니다. 여기서 bag은 원래 ‘자루’나 ‘가방’을 뜻하지만, 야구에서는 1루·2루 같은 베이스(base)를 의미합니다. 예를 들면 1루타는 one-bagger, 2루타는 two-bagger, 라고 표현합니다. 피터 린치가 좋은 회사를 오래 가지고 있으면 주가가 10배 이상 오를 수도 있다고 표현할 때 사용하면서 대중적으로 쓰이게 되었습니다.

The Kospi benchmark stock index ended the final trading day of the year at 4,214.17, down 0.15% on the session but up 75.6% over the year - the strongest performance among more than 40 major indices across 32 countries.



The rally marks the third-largest annual gain in the benchmark’s history. Having slumped to near 2,200 points in April amid fears over US trade tensions and domestic political turmoil, the index has since surged by about 2,000 point.



For many investors, the move symbolizes a long-awaited escape from decades of chronic undervaluation.



At the center of the rally were Samsung Electronics and SK Hynix - the market’s semiconductor “twin pillars.”



A wave of “ten-baggers,” stocks rising more than tenfold, also emerged, underscoring the speculative fervor that accompanied the rally.



해설

김연희 The Korea Economic Daily Global Edition 에디터

코스피 대표 주가지수는 연말 마지막 거래일에 4,214.17로 마감했다. 이는 전 거래일 대비 0.15% 하락한 수치지만, 연간 기준으로는 75.6% 상승한 것으로, 32개국 40여 개 주요 지수 가운데 가장 강한 성과를 기록했다.이번 급등은 코스피 역사상 세 번째로 큰 연간 상승폭이다. 미국의 무역 갈등 우려와 국내 정치적 혼란으로 지난 4월 한때 2,200선 부근까지 밀렸던 지수는 이후 약 2,000포인트 급등했다.많은 투자자에게 이번 상승은 수십 년간 이어져온 만성적 저평가 국면에서의 탈출을 상징하는 움직임으로 받아들여지고 있다.이번 랠리의 중심에는 삼성전자와 SK하이닉스가 있었다. 두 기업은 시장의 **반도체 ‘쌍두마차’**로 평가된다.또한 주가가 10배 이상 상승한 이른바 ‘텐배거(ten-bagger)’ 종목이 대거 등장하며, 이번 상승장이 동반한 투기적 열기를 여실히 보여주었다.2025년 주식시장은 연초 전망을 훨씬 뛰어넘은 호황이었습니다. 인공지능(AI)이 우리 삶과 산업 전반에 가져올 변화에 대한 강한 낙관론이 확산하면서, AI 관련 기업과 AI 반도체를 생산하는 기업들로 전 세계 투자자의 자금이 집중되었습니다. 그 결과 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 국가의 주식시장은 잇따라 사상 최고 지수를 경신했습니다.그중에서도 한국 주식시장인 코스피(KOSPI)는 코리아 디스카운트(Korea Discount)라는 조롱 섞인 시장에서 전 세계 주요 주식시장 가운데 연간 75% 상승이라는 가장 높은 상승률을 기록했다는 기사의 일부입니다.예문 아랫부분에 ten-bagger라는 표현이 쓰였습니다. 이는 처음 매수 당시 가격보다 ‘10배 이상 오른 주식’을 의미합니다. 예를 들어 1만원에 산 주식이 시간이 지나 10만원이 되었다면 이 주식은 ten-bagger라고 부를 수 있습니다.이 표현은 야구에서 유래했습니다. 여기서 bag은 원래 ‘자루’나 ‘가방’을 뜻하지만, 야구에서는 1루·2루 같은 베이스(base)를 의미합니다. bagger(자루에 담는 사람, 기계)는 안타를 치는 행위를 가리키는 표현이 되었고요. 예를 들면 1루타는 one-bagger, 2루타는 two-bagger, 3루타는 three-bagger라고 표현합니다. 홈런(home run)은 타자가 한 번에 4개의 베이스를 모두 밟기 때문에 four-bagger라고 할 수 있겠지요.미국의 유명한 투자자인 피터 린치(Peter Lynch)가 좋은 회사를 오래 가지고 있으면 주가가 10배 이상 오를 수도 있다고 표현할 때 사용하면서 대중적으로 쓰이게 되었습니다. 사실 야구 규칙상 한 타자가 한 번에 10루타를 치는 것은 불가능하지만, 그만큼 상상하기 힘들 정도로 엄청난 성과를 의미하는 비유인 것입니다. I’m looking for the next ten-bagger that will help me pay for my college tuition(나는 대학 등록금을 마련하는 데 도움이 될 다음 ‘텐배거(10배 주식)’를 찾고 있다).참고로 one-bagger(1루타)는 one-base hit 또는 single, two-bagger(2루타)는 two-base hit 또는 double, three-bagger(3루타)는 three-base hit 또는 triple로도 표현한답니다.