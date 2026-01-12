립스틱 효과와 스노브 효과

고윤상 한국경제신문 기자

어려운 경제 지문의 경우 수능에 잘 출제되지 않지만, 생활 경제와 밀접한 비문학 지문이 나올 가능성은 여전히 높습니다. 일상생활에서 느낄 수 있는 경제 상식 등에 관한 지문이죠. 푸는 데 큰 어려움은 없지만, 헷갈리는 부분을 이용해 킬러 문항이 출제될 수 있어요. 소비와 관련된 각종 효과에 대해 배워볼게요.한 봉지에 1000원이 안 되는 라면, 없어서는 안 될 음식으로 자리매김했는데요, 요즘엔 한 봉지에 1500원이 넘는 프리미엄 라면이 잇따라 출시되고 있어요. 커피도 마찬가지입니다. 프리미엄 커피 시장이 급속도로 커지고 있죠. 요즘 소비가 많이 위축되고 내수경기가 안 좋다고 하는데, 왜 비싼 프리미엄 라면은 계속 출시되고 잘 팔릴까요?우선 경제학에서 흔히 배우는 공식은 이렇죠. 경기가 나빠지면 소비가 줄고, 소비자는 가격에 민감해져요. 불황기에는 저렴한 제품, 이른바 ‘가성비 상품’이 인기를 끌죠. 실제로 대형마트의 자체상표(PB) 상품이나 대용량 제품은 불황기에 매출이 늘어나는 경향이 있어요.하지만 동시에 전혀 다른 흐름도 나타나요. 소비자가 모든 지출을 줄이기보다 ‘줄일 건 줄이고, 쓸 건 쓰는’ 방식으로 소비 패턴을 바꾸는 것입니다. 옷이나 여행처럼 큰 지출은 미루지만, 음식이나 간식처럼 일상에서 작은 만족을 주는 소비에는 오히려 조금 더 돈을 쓰기도 하죠. 그걸 ‘립스틱 효과’라고 해요. 립스틱처럼 작은 물건을 하나 사면서 큰 만족을 추구하는 행위죠. ‘스몰 럭셔리’라고도 부릅니다. 최근에 비싼 빵이 잘 팔리는 이유도 이런 ‘작은 행복 추구’ 현상에서 비롯합니다. 빵지 순례가 왜 유행하는지 알겠죠?이런 소비는 단순한 낭비가 아닙니다. 불황기에는 심리적 스트레스가 커지기 때문에 작은 만족으로 위안을 얻으려는 욕구가 강해져요. 기업들이 불황 속에서도 고급 간편식과 한정판 제품을 잇달아 내놓는 이유가 여기에 있죠.소비 불황 속에서 눈에 띄는 또 다른 현상은 스노브 효과입니다. 스노브 효과는 많은 사람이 사용하는 상품일수록 매력이 떨어지고, 희소할수록 더 가치 있게 느끼는 소비심리를 말해요. 최근 기업들이 ‘한정판’ ‘기간 한정’ ‘수량 제한’이라는 표현을 강조하는 이유가 여기에 있어요. 소비자는 가격보다 지금 아니면 못 산다는 점에 더 끌립니다.불황기에는 돈을 더 신중하게 쓰기 때문에 남들과 똑같은 제품보다 특별해 보이는 상품을 선택하려는 경향이 강해져요. 소비가 줄어들수록, 역설적으로 희소성의 힘은 더 커지는 거죠. 예를 들어 소금빵 맛집이 있어요. 꽤 비싼 가격으로 오전에만 한정 물량으로 판매하고 ‘품절’을 붙여버리죠. 립스틱 효과와 스노브 효과가 더해진 겁니다.한편 소비 불황의 또 다른 얼굴은 대체 효과입니다. 대체 효과란 어떤 상품의 가격이 오르거나 부담이 커지면, 비슷한 기능의 다른 상품으로 소비가 이동하는 현상을 말해요. 외식 대신 집에서 프리미엄 라면을 먹는 걸 선택한다는 거죠. 그 때문에 소비 불황기에는 소비 방식이 더 빠르게 바뀝니다.소비 불황기에는 가격 할인도 많이 이뤄져요. 이 과정에도 숨은 소비심리가 존재하죠. 바로 앵커링 효과입니다. 판매자는 처음에 비싼 가격의 제품을 보여준 다음 저렴한 제품을 연이어 노출해요. 백화점 1층에 명품관이 있는 것도 마찬가지 이유에서죠. 그러면 처음 제시한 수치가 기준점(앵커)이 되면서 나머지 가격은 저렴해 보이는 거든요. 프리미엄 제품을 내놓으면 다른 기존 제품이 더 저렴해 보이면서 소비 불황에서 판매를 유지할 수 있는 겁니다.립스틱 효과는 소비가 왜 완전히 멈추지 않는지, 스노브 효과는 왜 희소한 상품이 주목받는지, 대체 효과는 소비가 어디로 이동하는지를 각각 설명해요. 앵커링 효과는 이런 효과들을 극대화하는 또 다른 방법이죠. 이 같은 소비심리를 잘 이해하면 다양한 소비 변화가 보다 입체적으로 보여요. 결국 소비자는 지갑을 닫은 것이 아니라, 더 많이 고민하며 쓰고 있는 것이죠. 가격표만 보고 선택하기보다 만족과 의미를 따지는 소비로 변하고 있다는 흐름이 느껴지나요.1. 소비 불황 속에서도 프리미엄 제품이 출시되는 이유는 무엇일까?2. 립스틱 효과와 스노브 효과가 동시에 일어나는 사례를 제시해보자.3. 소비 위축기에 소비 방식이 변하는 이유를 설명해보자.