전년보다 15.5% 증가…5년來 최대

"정시모집 인원에도 영향 미칠 것"

서울대 연세대 고려대의 2026학년도 대입 수시모집에서 총 4667명(모집 인원 대비 65.5%)의 추가 합격자가 나왔다. 전년(4041명)보다 15.5%(626명) 증가한 수치로, 2022학년도 이후 최근 5년간 가장 큰 규모다.25일 종로학원에 따르면 올해 서울대 연세대 고려대 수시모집 추가 합격자는 각각 188명, 2099명, 2380명이다. 서울대는 전년(204명) 대비 7.8% 감소한 반면 연세대는 전년(1998명)보다 5.1% 늘었다. 고려대는 지난해 추가 합격자를 2차까지만 발표했으나 올해는 3차까지 진행해 동일 기준 비교가 어렵다.서울대 인문계열에서는 자유전공학부(7명) 경제학부(5명) 경영대학(3명) 순으로 추가 합격자가 많이 나왔다. 자연계열은 첨단융합학부(29명) 약학계열(13명) 전기정보공학부(11명) 화학생물공학부(11명) 순이다. 심리학과 언론정보학과 철학과 등 인문계 24개 학과와 의예과 물리학전공 산업공학과 수리과학부 등 자연계 7개 학과에서는 추가 합격자가 나오지 않았다.연세대 인문계열에서는 융합인문사회과학부(180명) 경영학과(110명) 언더우드학부(90명) 등에서 추가 합격자가 많았다. 자연계열은 전기전자공학부(172명) 첨단컴퓨팅학부(131명) 기계공학부(85명) 순이었다. 추가 합격자가 없는 학과는 글로벌인재학부가 유일했다.고려대 인문계열은 경영대학(244명)에서 가장 많은 추가 합격자가 나왔다. 이어 경제학과(100명) 정치외교학과(70명) 순이다. 자연계열에선 전기전자공학부(181명) 컴퓨터학과(112명) 기계공학부(102명) 등에서 추가 합격이 있었다. 추가 합격자가 나오지 않은 학과는 없다.임성호 종로학원 대표는 “인문계열 학생은 학과보다 대학 브랜드를 선호하고, 자연계열에서는 의대 열풍이 계속되면서 수시 중복 합격 후 이탈이 많았던 것으로 보인다”며 “수시 추가 합격 규모가 정시 모집 인원에도 영향을 미칠 것”이라고 말했다.이미경 한국경제신문 기자