최근 몇 년 사이에 ‘말 대(對) 말’의 세력싸움이 치열하게 펼쳐지는 것으로 ‘인공지능’과 ‘AI’를 꼽을 수 있다. 두 말의 세력이 서로 팽팽하다. 영문약어와 우리말 번역어 사이의 갈등은 이른바 ‘우리말 질서의 문제’에 해당한다.

연합뉴스

‘국어순혈주의-혼혈주의’ 세력 다툼

‘자유로운 언어 시장’에서 경쟁해야

홍성호 이투데이 여론독자부장·前 한국경제신문 기사심사부장

“멀쩡한 한글을 두고 왜 자꾸 쓸데없이 외래어를 쓰느냐. 특히 공공영역에서 그러는 건 더 문제다.” 이재명 대통령이 지난 12일 교육부를 대상으로 한 업무보고에서 우리말 관련한 생각을 밝혀 화제가 됐다. 한자 교육과 언어순화 문제를 비롯해 잘못 쓰이고 있는 표현과 외래어 남용 등에 대해서도 지적을 쏟아냈다. 대통령이 업무보고 도중 우리말 오용을 직접 거론했다는 점에서 향후 상당한 파장도 예상해볼 수 있다. 공공기관의 우리말 오용이 어제오늘 얘기가 아니란 점에서 그렇다.우리말에서 외래어 남용은 여러 측면에서 다뤄질 수 있는데, 그중 하나가 영문 약어의 범람이다. 최근 몇 년 사이에 ‘말 대(對) 말’의 세력 싸움이 치열하게 펼쳐지는 영역으로 ‘인공지능’과 ‘AI(artificial Intelligence)’를 꼽을 수 있다. 언어 사용에도 ‘효율성’이 작용해 보통은 영문 약어를 선호하는데, 이들 사이는 좀 특이하다. 두 말의 세력이 서로 팽팽하다.그런 배경에는 몇 가지 이유가 있다. 우선 AI가 두 가지로 쓰인다는 점이 AI의 언어적 세력을 분산시키는 작용을 하는 것 같다. ‘인공지능’과 ‘조류인플루엔자(avian influenza)’가 그것이다. 즉 ‘AI’와 ‘인공지능’이 경합 중인데, 거기에 ‘조류인플루엔자’가 끼어든 셈이라 할 수 있다. 또 하나 ‘인공지능’이 힘을 받는 데는 언론의 강력한 지원 덕도 고려해봄 직하다. 가령 ‘국제축구연맹(FIFA)’ 같은 표기법을 보자. 언론에서 외래 고유 명칭을 쓸 때 통상 우리말 번역어(‘국제축구연맹’)를 병기하는데, 이는 온전히 독자 이해를 돕기 위한 것이다. 이때 영문 약어(‘FIFA’)를 먼저 쓰지 않고 그에 해당하는 우리말을 먼저 적는다. 즉 ‘FIFA(국제축구연맹)’가 아니라 ‘국제축구연맹(FIFA)’이라고 적는 것이다. 이는 우리말 우선주의를 따른 결과다.언론에서는 오래전부터 이런 전통이 관행처럼 굳어져왔다. 각사의 표기 매뉴얼에 이런 내용이 규정돼 있을 정도다. 이런 관습적 규칙은 마찬가지로 ‘인공지능’과 ‘AI’의 관계에도 적용된다. 즉 현재의 ‘인공지능’이 갖는 언어적 세력은 언론의 의도적이고 인위적인 조력이 더해진 결과라고 할 수 있다.이에 비해 AI나 FIFA 같은 말이 갖는 장점은 첫째 ‘언어의 경제성’이다. 적은 글자 수는 큰 장점이다. 간결함에서 오는 효율성을 갖춰 글자 자체에 경쟁력이 있다. 우리말 중에서도 정식 명칭보다 약칭으로 더 잘 알려진 게 많다. 가령 민주노총, 대한상의, 전교조, 합참의장 등은 줄임말이 더 익숙하다. 민주노총이라고 하지 전국민주노동조합총연맹이라고는 잘 쓰지 않는다. 나머지도 마찬가지다. 약어를 잘 쓰면 정식 명칭보다 더 경쟁력이 있다는 뜻이다. 준말이 위력을 발휘하는 것은 다 이유가 있다. 둘째 영문 약어는 국제 통용어라는 점에 주목해야 한다. 번역어는 국내용이지만, 영문 약어는 세계 어디서든 통하는 표기다. 다른 말보다 범용성이 좋다는 말은 그 자체로 언어의 강점이다.영문 약어와 우리말 번역어 사이의 갈등은 이른바 ‘우리말 질서의 문제’에 해당한다. 조금 거창하게 말하면 ‘국어순혈주의 대(對) 혼혈주의’ 또는 ‘민족주의적 언어관 대 글로벌리즘적 언어관’의 세력 다툼인 셈이다. 국어순혈주의 측에선 우리말을 지키고 살려야 한다는 당위적 인식에 토대를 두고 있다. 국어혼혈주의 측에선 인위적으로 영어 사용을 억제하고 우리말 사용을 앞에 내세우는 것은 일종의 ‘설계주의’라고 비판한다. 자유로운 ‘언어의 시장’에서 서로 공정하게 경쟁해 언중이 선택하면 그만이라는 주장이다.‘인공지능’과 ‘AI’ 중에 궁극적으로 하나만 선택될지 또는 함께 통용될지는 좀 더 시일을 두고 지켜봐야 한다. 넘쳐나는 영문 약어에 대응하려면 좋은 우리말 약어를 많이 확보해야 한다. 줄임말이 주는 효율성에 ‘언어적 일탈’에서 오는 긴장감, 그로 인한 강렬한 메시지 효과 같은 걸 잘 버무려 활용할 필요가 있다.