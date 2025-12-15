[대학 생글이 통신] 인문 지식·디지털 역량 함양하는 중국어학과

대학생 선배가 후배에게



저는 고양외국어고등학교 중국어과를 졸업하고 현재 경희대 중국어학과에 재학 중입니다. 고등학교와 대학에서 경험한 중국어 공부에 대해 얘기해보려고 합니다. 겨울방학을 앞두고 전공 선택을 고민 중인 학생들에게 도움이 됐으면 합니다. 외고 중국어 수업과 대학 전공 수업은 각기 특징이 있기에 이를 비교해보겠습니다.대학 수업까지 경험해본 결과, 고양외고 중국어과의 회화 수업은 수준이 높은 편이라고 할 수 있습니다. 고양외고에서 원어민 선생님의 회화 수업을 많이 들은 덕분에 대학에서도 수업을 따라가는 데 큰 어려움이 없었습니다. 고양외고 3학년 때 중국 현대문학, 시사 중국어 등 관심사에 따라 여러 과목을 수강한 것도 진로에 대한 구상을 구체화하는 데 도움이 됐습니다.경희대 중국어학과에 입학한 후 가장 크게 느낀 차이점은 고등학교 때에 비해 학문의 폭과 깊이가 훨씬 넓어지고 깊어졌다는 것입니다. 특히 고대 문자를 활용해 현대 중국 어와 한자를 공부하는 수업에서 많이 느꼈습니다. 고등학교에선 현대 한자만 배웠는데, 대학에 와서 갑골문과 금문 등 고대 문자의 형태와 의미 변화 과정을 공부하면서 한자를 더 잘 이해하게 됐습니다.중국 역사 수업의 차이도 두드러집니다. 고등학교 때는 역사적 배경을 단편적으로 접했다면, 대학에서는 중국 신화부터 고대, 근대를 거쳐 현대 중국에 이르기까지 훨씬 체계적으로 중국사를 학습합니다. 이를 통해 중국이라는 나라와 문화를 입체적으로 이해할 수 있게 됩니다.지난 1학기에 수강한 ‘중국 디지털 인문 정보’는 대학에서만 접할 수 있는 융합 과목의 좋은 사례입니다. 이 수업에서는 언어·문화·정치·경제 등 중국에 대한 폭넓은 이론 강의를 듣고, 이를 바탕으로 노코드를 활용해 중국 관련 사이트를 직접 만듭니다. 인문적 상상력과 디지털 능력을 함께 갖춘 중국 전문가로 성장할 수 있는 토대를 다지는 수업입니다.외고 중국어과에 다니면서 중국어 대학 전공을 고민하는 후배들이 많을 것입니다. 외고에서 하는 공부는 기초를 탄탄하게 다지는 과정이고, 대학에서는 그 기초 위에 깊이와 넓이를 더하는 과정입니다. 외고에서 쌓은 회화 실력은 대학에서 분명 도움이 되지만, 대학에서만 접할 수 있는 다양한 경험은 또 다른 차원에서 나를 성장시킬 기회가 됩니다. 중국어를 더욱 체계적으로 배우고, 인문적 소양과 디지털 역량을 겸비한 인재가 되고 싶다면 중국어학과 진학을 추천합니다.홍예은 경희대 중국어학과 25학번