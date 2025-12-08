[생글기자 코너] 베네수엘라 경제 붕괴에서 배우는 교훈

자원을 관리하지 못하고 경제 원리를 무시한 포퓰리즘 정책이 나라 전체를 파멸로 몰고 갔다. 경제성장은 책임 있는 통치 구조와 투명한 제도가 바탕이 될 때 가능하다는 교훈을 남겼다.

베네수엘라는 초인플레이션(하이퍼인플레이션)을 경험하며 경제가 무너졌다. 베네수엘라의 경제 붕괴는 석유 의존도 심화, 무모한 정치적 결정, 국제관계 불안정이 결합한 복합적 재앙으로 볼 수 있다.베네수엘라는 세계 최대의 석유 매장량을 보유한 국가다. 그러나 2014년 국제유가가 폭락하면서 베네수엘라 경제의 취약성이 드러났다. 수출의 90% 이상을 석유에 의존하던 경제는 직격탄을 맞았다. 통화를 발행해 재정 부족을 메우려는 시도는 통제 불능의 인플레이션을 초래했다. 2018년 비공식 물가상승률은 170만%에 육박했다. 암시장 환율은 천문학적으로 치솟아 수입품 가격이 폭등했다. 이 같은 하이퍼인플레이션은 베네수엘라 국민의 구매력을 파괴했다.정치적 결정에서 비롯된 내부 모순이 베네수엘라 경제 붕괴의 핵심 원인이다. 우고 차베스 정권 이래 대대적 국유화 조치와 가격 통제는 국내 생산 기반을 약화하고, 외국인투자를 위축시켰다. 국영 석유회사 PDVSA에 대한 정치적 간섭과 부패로 석유 생산 능력이 급감했다. 미국과 갈등을 빚는 등 불안정한 대외 관계로 인한 국제 제재는 석유 판매와 외환 접근성을 더욱 제한하며 베네수엘라 경제의 숨통을 조였다.베네수엘라의 비극은 단일 자원에 대한 의존의 위험성과 민주적 통치 체제의 중요성을 보여준다. 자원을 효율적으로 관리하지 못하고 경제 원리를 무시한 포퓰리즘 정책이 나라 전체를 파멸로 몰고 갔다. 경제성장은 부존자원의 유무가 아니라 책임 있는 통치 구조와 투명한 제도, 안정적 대외 관계가 바탕이 될 때 가능하다는 교훈을 남겼다.이서영 생글기자 (Seoul Scholars International 12학년)