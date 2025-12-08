[사진으로 보는 세상] "희망을 올려요"…광화문 '사랑의 온도탑'

지난 1일 서울 광화문광장에 설치된 ‘사랑의 온도탑’ 앞을 시민이 지나가고 있다. 사회복지공동모금회는 이날 ‘희망 2026 나눔캠페인’ 출범식을 열고 상징 조형물인 사랑의 온도탑을 점등했다. 사랑의 온도탑은 모금 목표액(4500억원)의 1%인 45억원이 모일 때마다 수은주가 1℃씩 올라간다.임형택 한국경제신문 기자