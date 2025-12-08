본문 바로가기
[사진으로 보는 세상] "희망을 올려요"…광화문 '사랑의 온도탑'
임형택 기자
입력 2025.12.08 10:00
수정 2025.12.08 10:00
생글생글 922호
지난 1일 서울 광화문광장에 설치된 ‘사랑의 온도탑’ 앞을 시민이 지나가고 있다. 사회복지공동모금회는 이날 ‘희망 2026 나눔캠페인’ 출범식을 열고 상징 조형물인 사랑의 온도탑을 점등했다. 사랑의 온도탑은 모금 목표액(4500억원)의 1%인 45억원이 모일 때마다 수은주가 1℃씩 올라간다.
임형택 한국경제신문 기자
#생글생글
#사진으로 보는 세상
#사랑의 온도탑
임형택 기자
taek2@hankyung.com
한국경제신문 임형택 사진기자입니다. taek2@hankyung.com
사진으로 보는 세상
