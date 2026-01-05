[사진으로 보는 세상] 생글이 여러분, 올해 말처럼 힘찬 도약을!
2026년 ‘붉은 말의 해’, 병오년(丙午年)의 태양이 밝았다. 제주 노형동 제주특별자치도축산생명연구원에서 말들이 아침 햇살을 받으며 우뚝 서 있다.

이솔 한국경제신문 기자