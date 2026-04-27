[사진으로 보는 세상] 함께 자리한 '소나무 숲 속 봄과 가을'

지난 20일 강원도 강릉시 초당동 소나무 숲에서 시민들이 대형 화면으로 표현된 미디어아트를 감상하고 있다. 때는 봄이지만 화면 속 풍경은 단풍이 물든 가을이다. 잠간이나마 시간의 철학적 의미를 생각케 하는 장면이다.연합뉴스