[사진으로 보는 세상] 광화문광장에 찾아온 크리스마스
입력 2025.12.22 10:00
수정 2025.12.22 10:00
생글생글 924호
성탄절을 앞두고 지난 14일 서울 광화문광장에서 시민들이 크리스마스 광화문 마켓을 둘러보고 있다. 산타마을 놀이광장과 마켓 빌리지 등 다양한 크리스마스 테마 공간으로 구성된 광화문 마켓은 오는 31일까지 열린다.
연합뉴스
#광화문광장
#크리스마스
#생글생글
#사진으로 보는 세상
사진으로 보는 세상
